Rộ tin Nga 'tắt van' đường ống dầu lớn nhất nhì thế giới, 'anh cả' châu Âu sắp mất trắng hơn 2 triệu tấn dầu

Reuters trích dẫn 3 nguồn thạo tin, lịch xuất khẩu dầu đã được điều chỉnh và thông báo tới phía Kazakhstan cùng Đức.

Nếu quyết định có hiệu lực, đây sẽ là diễn biến mới có thể làm gia tăng căng thẳng năng lượng giữa Moscow và châu Âu, trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Đức vẫn rạn nứt sâu sắc vì xung đột Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông chưa nắm được thông tin về quyết định này, trong khi Bộ Năng lượng Nga chưa đưa ra bình luận chính thức.

Nếu bị đình chỉ, tác động trước mắt sẽ dồn lên nguồn cung dầu cho nhà máy lọc dầu PCK Refinery ở đông bắc Đức, một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất nước này. Sau khi Đức ngừng nhập dầu Nga từ năm 2022, PCK ngày càng phụ thuộc vào dầu Kazakhstan vận chuyển qua Druzhba để duy trì hoạt động.

Năm 2025, Kazakhstan xuất khẩu sang Đức qua tuyến này 2,146 triệu tấn dầu, tương đương khoảng 43.000 thùng/ngày, tăng 44% so với năm trước. Dù con số này nhỏ so với tổng nhu cầu dầu của Đức, đây vẫn là nguồn cung chiến lược đối với PCK và khu vực đông Đức.

Về mặt kỹ thuật, tuyến Druzhba là một trong những hệ thống đường ống dầu lớn nhất thế giới, với tổng công suất thiết kế hơn 1,2-1,4 triệu thùng/ngày, trải dài từ Nga qua Belarus, Ba Lan, Đức, Hungary, Slovakia và Czech. Nhánh phía bắc, nơi vận chuyển dầu Kazakhstan tới Đức, đi qua lãnh thổ Ba Lan trước khi tới Schwedt.

Giới quan sát cho rằng nếu Nga thực sự dừng trung chuyển, đây không chỉ là quyết định mang tính thương mại mà còn hàm ý địa chính trị rõ rệt. Diễn biến này đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh Berlin đã đưa các đơn vị của Rosneft tại Đức vào diện quản lý ủy thác từ năm 2022, làm đảo lộn quan hệ năng lượng vốn duy trì nhiều thập kỷ giữa hai nước.

Ngoài yếu tố chính trị, tuyến Druzhba thời gian qua cũng nhiều lần bị gián đoạn vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng dầu khí tại Nga, làm dấy lên lo ngại về mức độ ổn định của dòng chảy năng lượng qua tuyến này.

Nếu nguồn dầu Kazakhstan bị cắt, Đức có thể buộc phải tăng phụ thuộc vào nguồn cung đường biển qua các cảng Baltic hoặc tăng nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác như Ả Rập Saudi, Na Uy hay Mỹ, những lựa chọn thường đi kèm chi phí vận chuyển và lọc dầu cao hơn.

Theo Reuters﻿