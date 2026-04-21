Gánh 2.800 tên lửa, UAV của Iran, nước đồng minh của Mỹ ‘đòi’ Washington hỗ trợ tài chính, được mua USD với giá thấp: Giới chức Mỹ nói gì?

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bắt đầu đàm phán với Mỹ về một phương án hỗ trợ tài chính trong trường hợp cuộc chiến với Iran đẩy nước này vào khủng hoảng trầm trọng hơn.

Theo tờ WSJ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE Khaled Mohamed Balama đã nêu ý tưởng về một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Bộ Tài chính Mỹ, bao gồm cả Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong cuộc họp tại Washington tuần trước.

Các nhà lãnh đạo UAE nói với WSJ rằng nước này đã tránh được những tác động kinh tế tồi tệ nhất của cuộc xung đột nhưng vẫn có thể cần một nguồn hỗ trợ tài chính.

Trong cuộc thảo luận, UAE nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc chiến tranh kéo dài có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và vị thế của nước này như một trung tâm tài chính quốc tế, làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối và khiến nhà đầu tư rút vốn ồ ạt.

Phản hồi trước thông tin trên, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết Mỹ có thể sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho UAE nếu quốc gia vùng Vịnh này cần đến do hậu quả của cuộc chiến.

“UAE là một đồng minh vô cùng quý giá, và tôi chắc chắn rằng Bộ trưởng Tài chính sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ họ nếu cần thiết”, ông Hassett nói với CNBC vào ngày 20/4. Ông Hassett cho biết một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ có lẽ sẽ không cần thiết, nhưng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ UAE.

Cuộc chiến đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng của UAE và làm gián đoạn dòng chảy dầu từ Trung Đông qua eo biển Hormuz, cắt đứt nguồn thu ngoại tệ quan trọng của quốc gia vùng Vịnh.

Hoán đổi tiền tệ là một thỏa thuận giữa 2 ngân hàng trung ương về việc trao đổi tiền tệ. Thông thường, thỏa thuận cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài mua được đô la Mỹ với giá thấp hơn trong giai đoạn khủng hoảng tài chính. Là đồng tiền dự trữ của thế giới, đô la Mỹ được sử dụng để trả nợ và mua hàng nhập khẩu. Đồng Dirham của UAE cũng được neo vào đồng Đô la Mỹ với tỷ giá hối đoái cố định.

UAE, giống như các quốc gia vùng Vịnh khác, bán dầu của mình bằng đô la Mỹ, tạo ra “petrodollar”, sau đó tái đầu tư vào trái phiếu kho bạc Mỹ, cổ phiếu và các tài sản quốc tế khác. Vì dầu mỏ là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, việc định giá nó bằng đô la Mỹ giúp củng cố vị thế dự trữ của đồng tiền này.

Tuy nhiên, đề xuất của UAE đã khiến một số nhà phân tích bất ngờ vì quốc gia vùng Vịnh này giàu dầu mỏ và có nguồn tài chính dồi dào. Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi (Abu Dhabi Investment Authority), quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất của UAE, sở hữu khối tài sản khoảng 1.000 tỷ USD. Ước tính quỹ này có khoảng 270 tỷ USD dự trữ, nhờ vào xuất khẩu dầu mỏ.

Brad Setser, một cựu chuyên gia kinh tế của Bộ Tài chính Mỹ hiện đang làm việc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết yêu cầu của UAE là “hơi kỳ lạ” nếu xét đến nguồn tài chính dồi dào của ngân hàng trung ương nước này và quy mô khổng lồ của các quỹ đầu tư quốc gia. Ông cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể đáp ứng yêu cầu đó.

UAE, quốc gia vùng Vịnh có quan hệ thân thiết nhất với Israel, đã bị hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái tấn công (UAV) kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào 28/2, bà Reem Al Hashimy, Bộ trưởng Nhà nước phụ trách hợp tác quốc tế của UAE, cho biết. Cuộc chiến đã làm giảm sức hấp dẫn của Dubai và khiến xuất khẩu dầu mỏ của nước này xuống mức thấp kỷ lục.

Trong khi một số quốc gia vùng Vịnh kêu gọi đối thoại với Iran, UAE lại giữ lập trường cứng rắn, kêu gọi Mỹ tiếp tục cuộc chiến. Các nhà phân tích cho rằng lập trường đó một phần là do sự phụ thuộc của UAE vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu mỏ và giới chức UAE không muốn chứng kiến Iran củng cố vị thế cường quốc khu vực ở vùng Vịnh.

Theo Bernama, Fortune﻿