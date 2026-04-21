'Quả ngọt' về tay, mỗi ngày hơn 200 triệu USD rơi vào túi Nga: Một nước vừa mua dầu nhiều kỷ lục

Theo dữ liệu vận tải biển và nguồn tin ngành năng lượng, trong tháng 3, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 4,5 triệu thùng/ngày, giảm 13% so với mức trước xung đột vào tháng 2. Đây là mức sụt giảm đáng chú ý đối với nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á và là nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới.

Đáng chú ý, nhập khẩu từ Nga gần như tăng gấp đôi, lên 2,25 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 50% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng. Mức nhập khẩu kỷ lục này có thể mang về cho Nga khoảng 7-8 tỷ USD/tháng từ riêng thị trường Ấn Độ

Ngược lại, dầu từ Trung Đông giảm mạnh 61%, xuống chỉ còn 1,18 triệu thùng/ngày.

Sự đảo chiều này diễn ra sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Chỉ một số ít tàu dầu tiếp tục đến Ấn Độ trong 2 tháng qua, trong khi 2 tàu treo cờ Ấn Độ còn bị tấn công khi tìm cách vượt qua khu vực.

Do gián đoạn nguồn cung, tỷ trọng dầu Trung Đông trong cơ cấu nhập khẩu dầu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục 26,3%, trong đó lượng dầu từ Iraq và UAE rơi xuống mức thấp nhất nhiều năm.

Để bù đắp thiếu hụt, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đẩy mạnh mua dầu Nga đang lênh đênh trên biển. New Delhi đã trở thành một trong những nước đầu tiên được Mỹ miễn trừ cho phép tiếp tục mua nguồn dầu bị trừng phạt.

Quyết định mới nhất của chính quyền Donald Trump gia hạn miễn trừ thêm khoảng 1 tháng càng củng cố xu hướng này, giúp dòng dầu Nga sang Ấn Độ nhiều khả năng duy trì ở mức cao.

Không chỉ Nga, Ấn Độ cũng tăng mạnh nhập khẩu từ châu Phi để giảm phụ thuộc Trung Đông. Angola đã vươn lên thành nhà cung cấp lớn thứ ba, trong khi Saudi Arabia vượt Iraq để trở thành nguồn cung lớn thứ hai.

Một thay đổi quan trọng khác là tỷ trọng dầu từ khối OPEC trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp chưa từng có, chỉ còn 29%. Đây là dấu hiệu cho thấy New Delhi đang dần dịch chuyển khỏi cấu trúc nhập khẩu truyền thống vốn phụ thuộc nặng vào Trung Đông.

Giới phân tích cho rằng Ấn Độ đang tận dụng linh hoạt cuộc khủng hoảng để tái cân bằng nguồn cung, vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa tranh thủ mua dầu giá cạnh tranh từ Nga.

Theo Reuters﻿