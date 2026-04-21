Số lượng máy bay Trung Quốc xuất xưởng đếm trên đầu ngón tay, nằm 'trơ cánh' vì thiếu linh kiện: Tham vọng thách thức Boeing, Airbus gặp khó?

C919 là mẫu máy bay được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng phi cơ chủ lực của Boeing và Airbus.

Các chuyên gia quan sát đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) bị chậm tiến độ. Một số máy bay C919 được cho là đang phải nằm chờ trên đường băng để lắp động cơ. Tuy nhiên các nhà phân tích nhận định việc Comac ưu tiên chất lượng hơn tốc độ là một hướng đi đúng đắn ở thời điểm hiện tại.

Dữ liệu từ hồ sơ của các hãng hàng không do tờ South China Morning Post kiểm tra và công ty tư vấn hàng không IBA (Anh) cung cấp cho thấy kể từ đầu năm đến nay chỉ có 3 chiếc C919 được bàn giao. Cụ thể China Southern nhận hai chiếc vào ngày 5/2 và 2/3. Air China nhận một chiếc vào ngày 27/3. Trong khi đó tháng 1 hoàn toàn không ghi nhận đợt giao hàng nào.

Tính từ tháng 12/2022 khi China Eastern nhận chiếc đầu tiên đến nay, tổng cộng có 35 chiếc C919 được bàn giao. Tình trạng trì trệ hiện tại cho thấy Comac có thể đang bị tụt lại so với kế hoạch sản xuất của chính mình.

Chuyên gia phân tích Jason Zheng tại công ty tư vấn Airwefly (Thượng Hải) cho biết nhiều chiếc C919 đang trong tình trạng "trơ cánh" vì động cơ LEAP của liên doanh CFM chưa được giao đến. Ông giải thích thêm rằng trong khi máy bay phải chờ động cơ thì bản thân các động cơ cũng đang phải chờ những linh kiện then chốt như cánh quạt.

CFM là liên doanh giữa GE Aerospace của Mỹ và Safran của Pháp. Theo ông Zheng, Comac đang phải tham gia vào một cuộc đua khốc liệt với Boeing, Airbus và cả các hãng hàng không để tiếp cận nguồn cung động cơ khan hiếm.

Hiện tại Comac dường như đang chịu yếu thế trong việc phân bổ nguồn lực này. Dù liên doanh CFM đang sản xuất động cơ với tốc độ tối đa nhưng phần lớn nguồn hàng vẫn được ưu tiên chuyển đến cho các khách hàng truyền thống lâu năm.

Theo SCMP