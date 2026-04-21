Bán hàng chục tỷ m³ khí đốt cho nước láng giềng với giá thấp hơn 1/3 so với khách châu Âu trả, Nga nói đó là chuyện “khách quan” dù thu lời ít hơn

Chính phủ Nga dự kiến sẽ bán khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc trong vài năm tới với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá châu Âu trả, tờ Business Times đưa tin.

Theo 2 nguồn tin thân cận với các dự báo của chính phủ, giá khí đốt của Nga dành cho Trung Quốc dự kiến sẽ ở mức trung bình 258,8 USD/1.000 m³ trong năm nay, thấp hơn hơn 38% so với giá trung bình được chào bán cho một số ít khách mua còn lại ở châu Âu.

Theo các nguồn tin giấu tên vì kế hoạch này chưa được công bố, khoảng cách chênh lệch sẽ thu hẹp dần trong 3 năm tới, nhưng vẫn sẽ ở mức hơn 27% vào năm 2029.

Chênh lệch giá cho thấy Trung Quốc, dù hiện là khách hàng mua khí đốt lớn nhất của Moscow, mang lại ít lợi nhuận hơn cho Nga so với châu Âu trước khi xung đột Ukraine xảy ra vào đầu năm 2022.

Sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine xảy ra, chỉ một số ít quốc gia châu Âu, bao gồm Hungary, Slovakia và Serbia, vẫn nhận nguồn cung khí đốt qua đường ống từ Nga.

Năm ngoái, Nga đã bán khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc với giá trung bình là 248,7 USD/1.000 m³, thấp hơn hơn 38% so với giá trung bình ở châu Âu, theo số liệu của chính phủ.

Theo hãng tin Interfax (Nga), Giám đốc điều hành của Gazprom, Alexey Miller, năm ngoái cho biết giá khí đốt tại Trung Quốc “thấp hơn một cách khách quan” so với châu Âu vì các mỏ khí đốt cung cấp cho châu Á nằm gần Trung Quốc hơn.

Nga đã tăng cường cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong vài năm qua thông qua đường ống Power of Siberia. Theo Gazprom, đường ống này đạt công suất thiết kế 38 tỷ m³ vào năm 2025.

Theo các nguồn tin, đến năm 2029, lượng khí đốt vận chuyển sang hướng Đông hàng năm của Nga dự kiến sẽ tăng lên 52,5 tỷ m³. Sự gia tăng này có thể đạt được nhờ các thỏa thuận bổ sung giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), bao gồm việc mở rộng đường ống hiện có và một tuyến đường mới ở vùng Viễn Đông.

Ngược lại, theo các nguồn tin thân cận với dự báo, Nga dự kiến lượng khí đốt vận chuyển qua đường ống đến châu Âu sẽ giảm xuống còn 32 tỷ m³ mỗi năm trong giai đoạn 2028-2029, so với 36 tỷ m³ trong năm nay và 38 tỷ m³vào năm 2027. Trước khi cuộc xung đột nổ ra, Gazprom đã cung cấp tới 200 tỷ m³ khí đốt mỗi năm cho hàng chục khách hàng phương Tây.