Malaysia ra thông báo mới nhất về máy bay MH370 mất tích bí ẩn

Theo Nguyễn Phượng | 21-04-2026 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Chuyến bay MH370 mất tích vào ngày 8/3/2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 239 người trên máy bay.

Cuộc tìm kiếm mới dưới đáy biển sâu đối với chuyến bay MH370 mất tích đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay xấu số này sau 12 năm kể từ khi nó biến mất.

Đó chính là thông báo cập nhật từ Cục Điều tra tai nạn hàng không thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia. Hoạt động tìm kiếm, được thực hiện với sự tham gia của Công ty Ocean Infinity và đến nay đã kết thúc.

Thảm kịch MH370 là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không hiện đại

Chiếc Boeing 777 biến mất khỏi màn hình radar ngay sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8/3/2014, chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn.

Công ty Ocean Infinity tìm kiếm trên phạm vi hơn 7.500 km² đáy biển trong 28 ngày hoạt động, từ tháng 3 năm ngoái đến tháng 1/2026, nhưng vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào về vị trí của máy bay. Hơn nữa, hoạt động tìm kiếm thường xuyên bị gián đoạn do thời tiết và điều kiện biển xấu.

Mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy ở ngoài khơi Tanzania được xác định là một phần của máy bay Boeing 777 - chuyến bay MH370

Đáng chú ý, Ocean Infinity đã ký một thỏa thuận đầy kịch tính "không tìm thấy, không tính phí". Theo thỏa thuận, công ty chỉ nhận được 70 triệu đô la (52 triệu bảng Anh) nếu tìm thấy thành công xác định máy bay.

Chính phủ cho hay, họ vẫn cam kết giữ liên lạc với gia đình các nạn nhân trên máy bay và sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật.

Tổ chức Voice370, đại diện cho thân nhân của hành khách và thủy thủ đoàn, đã kêu gọi chính phủ Malaysia gia hạn hợp đồng với Ocean Infinity.

Họ cảnh báo rằng, giai đoạn tìm kiếm mới khó có thể tiếp tục trước khi hợp đồng kết thúc vào tháng 6, vì mùa đông đang đến gần ở bán cầu nam.

Các huy hiệu được trưng bày trong một sự kiện tưởng niệm chuyến bay MH370 mất tích của Malaysia Airlines tại Putrajaya, Malaysia

“Một phụ lục đơn giản gia hạn thời hạn hợp đồng mà không thay đổi các điều khoản cốt lõi của thỏa thuận sẽ cho phép quá trình tìm kiếm tiếp tục mà không bị trì hoãn", Voice370 cho biết.

Nhóm này kêu gọi chính phủ chấp thuận bất kỳ yêu cầu nào của Ocean Infinity về việc gia hạn thỏa thuận, cũng như mở rộng các điều khoản tương tự cho các công ty thăm dò khác quan tâm. Nhiệm vụ mới nhất được coi là cơ hội thực tế cuối cùng để giải mã bí ẩn MH370.

Theo The Sun, Reuters

Phát hiện cột sóng 5G được làm bằng giấy trên tàu chiến Trung Quốc, giá rẻ hơn 200 lần so với thiết bị của Mỹ, cắt giảm 95% chi phí vật liệu

Gánh 2.800 tên lửa, UAV của Iran, nước đồng minh của Mỹ 'đòi' Washington hỗ trợ tài chính, được mua USD với giá thấp: Giới chức Mỹ nói gì?

Bán hàng chục tỷ m³ khí đốt cho nước láng giềng với giá thấp hơn 1/3 so với khách châu Âu trả, Nga nói đó là chuyện "khách quan" dù thu lời ít hơn

Lộ diện lõi tên lửa chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis III

Vấn đề nghiêm trọng với Mỹ

Iran lộ điểm yếu sau vụ bắn nhầm hai tàu Ấn Độ

