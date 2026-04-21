Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Samsung rút khỏi thị trường RAM giá rẻ, Trung Quốc ký hợp đồng 825 triệu USD thay thế

Theo Max | 21-04-2026 - 18:29 PM | Tài chính quốc tế

CXMT và GigaDevice hợp tác lấp khoảng trống Samsung để lại, trong khi các hãng dùng chip Qualcomm và MediaTek tầm giá rẻ buộc phải tìm nguồn RAM mới hoặc nâng cấp lên LPDDR5.

Samsung đang từng bước rút khỏi mảng sản xuất RAM LPDDR4 và LPDDR4X, loại bộ nhớ phổ biến trong hàng triệu điện thoại tầm trung và giá rẻ trên toàn cầu. Khoảng trống này đang được hai công ty Trung Quốc là CXMT và GigaDevice nhanh chóng lấp đầy thông qua một thỏa thuận hợp tác quy mô lớn.

Theo ETNews, GigaDevice dự kiến ký hợp đồng mua RAM từ CXMT với tổng giá trị lên tới 825 triệu USD (khoảng 21,6 nghìn tỷ đồng), gấp gần sáu lần so với con số 173,2 triệu USD (khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng) của năm ngoái. Trong thỏa thuận này, CXMT sẽ đảm nhiệm việc sản xuất, còn GigaDevice chịu trách nhiệm phân phối và phát triển sản phẩm. Hai bên dự kiến cùng mở rộng sang các dòng RAM DDR3, DDR4 và LPDDR4 dựa trên công nghệ của CXMT.

Samsung chuyển hướng, khách hàng lao đao

Samsung cho biết vẫn sẽ hoàn tất các đơn hàng LPDDR4 và LPDDR4X đã ký trước đó, nhưng sẽ không nhận thêm đơn mới. Lý do là công ty muốn tập trung nguồn lực vào LPDDR5 và LPDDR5X, thế hệ RAM mới hơn với tốc độ cao hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Samsung rút khỏi RAM giá rẻ, Trung Quốc ký hợp đồng 825 triệu USD thay thế - Ảnh 1.

Quyết định này tạo ra không ít áp lực cho các đối tác. LPDDR4 và LPDDR4X đã tồn tại từ 8 đến 10 năm nay nhưng vẫn còn được Qualcomm, MediaTek và chính Samsung sử dụng trong các chip giá rẻ, phục vụ phân khúc điện thoại bình dân và tầm trung. Khi Samsung ngừng cung cấp, các hãng này buộc phải tìm nguồn hàng thay thế hoặc nâng cấp lên LPDDR5, điều không phải dễ thực hiện trong thời gian ngắn.

Việc chuyển sang LPDDR5 đòi hỏi thời gian tích hợp lại phần cứng và đẩy giá thành sản phẩm lên cao hơn. Những ai vừa mua điện thoại dùng LPDDR4X có thể cảm thấy thiệt thòi khi các đời sau được trang bị RAM nhanh hơn chỉ vì nhà cung cấp cũ rút lui, không phải vì nhu cầu thực sự thay đổi.

CXMT không phải cái tên xa lạ trong ngành. Hãng này đã từng bán module LPCAMM2 cho Lenovo, và dòng DDR5 nội địa của họ đạt băng thông truyền dữ liệu ấn tượng, cho thấy năng lực sản xuất hoàn toàn có thể cạnh tranh với Samsung, SK hynix hay Micron. Cùng với đó, cả CXMT lẫn YMTC gần đây đã được gỡ khỏi danh sách hạn chế của Bộ Quốc phòng Mỹ, giúp hai công ty này dễ dàng mở rộng tệp khách hàng quốc tế hơn.

Dù lợi nhuận từ LPDDR4 không cao, đây lại là cơ hội để CXMT xây dựng quan hệ lâu dài với nhiều khách hàng mà Samsung bỏ lại. Trong bối cảnh thị trường RAM toàn cầu đang thiếu hụt nguồn cung, liên minh giữa CXMT và GigaDevice có thể trở thành một mắt xích quan trọng, đồng thời đưa Trung Quốc tiến gần hơn đến vị trí dẫn đầu trong ngành sản xuất RAM thế giới.

Theo Max

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện cột sóng 5G được làm bằng giấy trên tàu chiến Trung Quốc, giá rẻ hơn 200 lần so với thiết bị của Mỹ, cắt giảm 95% chi phí vật liệu

18:00 , 21/04/2026
17:21 , 21/04/2026
17:11 , 21/04/2026
16:44 , 21/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên