Samsung SDI ký được hợp đồng 'khủng', trị giá tới 7 tỷ USD

Nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc Samsung SDI vừa thông báo ký kết thỏa thuận cung cấp pin xe điện (EV) dài hạn cho Mercedes-Benz. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hợp đồng cung cấp pin điện đầu tiên giữa Samsung SDI và gã khổng lồ ô tô hạng sang đến từ Đức.

Theo tuyên bố từ phía Samsung SDI, các lô pin cung cấp cho Mercedes-Benz sẽ sử dụng công nghệ hóa học NCM (Nickel, Cobalt và Manganese) với hàm lượng Nickel cao. Đây là dòng pin tiên tiến được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và dung lượng, nhằm cung cấp năng lượng cho các thế hệ xe điện kế tiếp của hãng xe Đức. Mercedes-Benz dự kiến sẽ tích hợp loại pin này vào các dòng xe chiến lược trong tương lai, bao gồm các mẫu SUV điện cỡ nhỏ và tầm trung, cùng các dòng xe kiểu dáng Coupe.

Lựa chọn công nghệ NCM hàm lượng Nickel cao cho thấy Samsung SDI đang tập trung vào bài toán hiệu suất. Loại pin này giúp tăng mật độ năng lượng, kéo dài quãng đường di chuyển và rút ngắn thời gian sạc - những yếu tố then chốt để Mercedes-Benz duy trì lợi thế cạnh tranh cho các dòng SUV thế hệ mới. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên sở hữu công nghệ lõi và một bên có định vị thương hiệu xa xỉ.﻿

Mặc dù xác nhận sự hợp tác chiến lược này, Samsung SDI hiện vẫn giữ kín các chi tiết cụ thể về giá trị hợp đồng cũng như sản lượng cung ứng dự kiến. Thương vụ này không chỉ củng cố vị thế của Samsung SDI trên thị trường năng lượng toàn cầu mà còn cho thấy bước đi quyết liệt của Mercedes-Benz trong việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng cho lộ trình điện hóa hoàn toàn các dòng xe của mình.

Samsung SDI ký thỏa thuận lịch sử với Mercedes-Benz, giá trị hợp đồng ước tính gần 7 tỷ USD

Giới chuyên gia đánh giá đây không chỉ là một bản hợp đồng thương mại đơn thuần, mà còn mang tính chiến lược sâu sắc đối với cả hai bên trong bối cảnh thị trường xe điện (EV) đang chuyển mình mạnh mẽ vào năm 2026. Dù hai bên không công bố quy mô cụ thể, giới phân tích ước tính tổng sản lượng cung ứng có thể đạt hàng chục GWh, với giá trị hợp đồng vượt 10.000 tỷ won, tương đương khoảng 6,8 tỷ USD.

Bằng việc bắt tay với Mercedes-Benz, Samsung SDI chính thức hoàn tất danh mục khách hàng bao gồm cả ba ông lớn xe sang của Đức (cùng với BMW và Volkswagen). Việc trở thành nhà cung ứng cho Mercedes - thương hiệu vốn khắt khe bậc nhất về tiêu chuẩn chất lượng - là lời khẳng định đanh thép cho năng lực công nghệ của Samsung. Điều này giúp hãng củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc pin cao cấp, tách biệt khỏi cuộc đua giá rẻ của các đối thủ Trung Quốc.﻿

Trong bối cảnh châu Âu thắt chặt các quy định về nguồn gốc và tính bền vững của pin, việc một hãng xe Đức chọn đối tác Hàn Quốc cho thấy sự tin tưởng vào tính ổn định. Với dự kiến giá trị hợp đồng tương đương 6,8 tỷ USD, Samsung SDI không chỉ thu về lợi nhuận khổng lồ mà còn tạo ra rào cản xâm nhập thị trường lớn đối với các đối thủ khác. Thỏa thuận này cũng mở ra khả năng thiết lập các dây chuyền sản xuất chuyên biệt ngay tại châu Âu, giúp tối ưu chi phí logictics và thuế quan.﻿

Theo: Reuters﻿