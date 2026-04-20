Tương lai hãng xe hơn 100 năm tuổi trông cậy hoàn toàn vào AI, danh mục sản phẩm toàn cầu bị cắt gọn

Nissan Motor vừa công bố kế hoạch tinh giản danh mục xe toàn cầu bằng cách khai tử các dòng xe kém hiệu quả, đồng thời đặt mục tiêu tích hợp công nghệ lái xe AI vào 90% các dòng sản phẩm trong dài hạn. Đây là nỗ lực nhằm vực dậy thương hiệu sau nhiều năm đầy biến động.

Hãng xe lớn thứ tư Nhật Bản cho biết sẽ cắt giảm số lượng mẫu xe từ 56 xuống còn 45, đồng thời đặt mục tiêu đạt doanh số hàng năm 1 triệu xe tại mỗi thị trường Mỹ và Trung Quốc vào năm tài chính 2030. Hãng cũng nâng sản lượng tại thị trường nội địa Nhật Bản lên mức 550.000 xe trong cùng kỳ.

Giám đốc điều hành Ivan Espinosa cũng đã trình làng phiên bản Hybrid của dòng SUV Rogue (được biết đến với tên gọi X-Trail tại Nhật) và phiên bản chạy điện của mẫu Juke.

“Đây là cách chiến lược danh mục sản phẩm của chúng tôi thành hình: lấy lợi nhuận làm gốc và xây dựng dựa trên một đội hình tinh gọn nhưng mạnh mẽ hơn”, ông Espinosa chia sẻ. Ông cũng cho biết thêm Nissan sẽ mở rộng các tùy chọn hệ truyền động và tái đầu tư vào các mảng tăng trưởng.

Dưới kế hoạch tái cấu trúc sâu rộng của Espinosa, Nissan đang thu hẹp quy mô sản xuất toàn cầu và cắt giảm 15% lực lượng lao động. Ông khẳng định đây là thời điểm chín muồi để hãng xe - vốn đang xếp sau Toyota, Honda và Suzuki về doanh số - mài sắc tầm nhìn dài hạn khi đã đi được nửa chặng đường của kế hoạch xoay chuyển tình thế.

Nissan xác định xuất khẩu là trụ cột chiến lược tại Trung Quốc, với kế hoạch đưa mẫu sedan điện N7 sang khu vực Mỹ Latinh và ASEAN. Mẫu bán tải Frontier Pro cũng sẽ được xuất khẩu sang Trung Đông bên cạnh các thị trường hiện có.

Tại các thị trường trọng điểm khác như Mỹ, Nissan nâng tỷ lệ nội địa hóa sản xuất từ 60% lên 80% và làm mới thương hiệu xe sang Infiniti bằng các mẫu xe mới. Tại Nhật Bản, hãng ra mắt dòng xe cỡ nhỏ (compact) từ năm tài chính 2028. Mẫu minivan Elgrand mới dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay sẽ được tích hợp khả năng tự lái hoàn toàn (end-to-end) vào cuối năm tài chính 2027.

Ngoài ra, đối với dịch vụ Robotaxi, Nissan đã hợp tác với Uber và startup Wayve (Anh) để triển khai chương trình thí điểm taxi tự hành tại Tokyo vào cuối năm 2026.

Nissan dự kiến công bố báo cáo tài chính năm vào ngày 13/5 tới. Trước đó vào tháng 2, hãng này đã điều chỉnh mạnh dự báo lỗ cả năm và báo cáo lợi nhuận quý 3 đầy bất ngờ, cho thấy những dấu hiệu khả quan rằng kế hoạch cải tổ đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Được biết, tiền thân của Nissan gắn liền với cái tên Kwaishinsha Motor Car Works, được thành lập vào năm 1911 bởi Masujiro Hashimoto tại Tokyo. Năm 1914, công ty cho ra đời chiếc xe đầu tiên mang tên DAT - được ghép từ chữ cái đầu của ba nhà đầu tư: Den, Aoyama và Takeuchi. Chữ DAT trong tiếng Nhật còn có nghĩa là nhanh nhẹn. ﻿

Bước ngoặt lịch sử xảy ra vào năm 1999 khi Nissan ký kết liên minh với Renault (Pháp), dưới sự dẫn dắt của Carlos Ghosn. Sự hợp tác này không chỉ cứu sống Nissan mà còn biến họ thành một trong những liên minh ô tô lớn nhất thế giới, mở đường cho kỷ nguyên xe điện với chiếc Nissan LEAF danh tiếng.﻿

Theo: CNBC