Vì sao Tim Cook rời đi ở đỉnh cao, để lại một bậc thầy phần cứng định đoạt cuộc chơi AI?

Khi Tim Cook từ nhiệm để nhường lại chiếc ghế thuyền trưởng cho John Ternus, thị trường lập tức phản ứng bằng một nhịp giảm nhẹ của cổ phiếu trong phiên giao dịch ngoài giờ. Tuy nhiên, đằng sau những biến động ngắn hạn này, cuộc chuyển giao thực chất đang mở ra một bức tranh chiến lược rộng lớn hơn tại một trong những đế chế công nghệ vĩ đại nhất lịch sử.

Tim Cook rời đi theo đúng ý nguyện, lúc Apple đang trên đỉnh cao

Như nhà phân tích Dan Ives của Wedbush đã nhận xét trên CNBC ngay sau thông báo chuyển giao quyền lực: Tim Cook sẽ không bao giờ rời đi trừ khi ông cảm thấy hoàn toàn tự tin về "bàn cờ" mà mình đang trao lại cho người kế nhiệm. Và đó quả thực là một bàn cờ vô tiền khoáng hậu. Cook lựa chọn lùi lại khi đang ở đỉnh cao vinh quang, một đặc quyền hiếm hoi chỉ dành cho những nhà lãnh đạo xuất chúng nhất, kết thúc một lộ trình kế thừa được chuẩn bị vô cùng thận trọng.

Để hiểu được sự vĩ đại của “bàn cờ” này, cần nhìn lại cách Tim Cook tiếp quản và đưa di sản của Steve Jobs lên một tầm cao mới. Steve Jobs xứng đáng được ca ngợi như một nhân vật có tầm nhìn, nhưng những người tiên phong như Lee Felsenstein mới là người đặt nền móng cho chiếc máy tính cá nhân đầu tiên. Như vậy, sự thiên tài của Jobs nằm ở khả năng biến những ý tưởng ấy thành sản phẩm có sức ảnh hưởng đại chúng.

Một động lực tương tự đã định nghĩa di sản của Tim Cook. Ông thừa hưởng iPhone từ tay người tiền nhiệm, nhưng chính Cook mới là người mở rộng quy mô, biến nó thành trung tâm phần cứng mà hàng tỷ người dùng để tổ chức cuộc sống hàng ngày. Thật dễ quên rằng khi Cook nhận chức CEO, iPhone chỉ chiếm chưa tới 25% thị phần tại Mỹ và phải chật vật đối mặt với BlackBerry, Samsung hay Nokia. Dưới tay ông, iPhone bứt phá để chiếm lĩnh gần hai phần ba thị trường nội địa và một phần ba thị trường toàn cầu.

Hơn thế nữa, Cook đã chứng minh năng lực biến chiến lược thành kết quả của mình khi đại tu lại toàn bộ quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu giữa bối cảnh địa chính trị đầy biến động.

Trong một buổi trò chuyện nội bộ vào năm 1983, Steve Jobs - một tượng đài khét tiếng về sự cầu toàn - đã từng thẳng thắn phàn nàn về tốc độ hoàn thiện của chiếc Macintosh bằng một câu nói kinh điển: " Nghệ sĩ thực thụ không bám víu vào sản phẩm của mình. Nghệ sĩ thực thụ phải đưa chúng ra thế giới. Matisse đã làm vậy. Picasso cũng vậy."

Đó chính là triết lý cốt lõi mà Tim Cook đã thấm nhuần và thể hiện xuất sắc trong suốt gần 14 năm chèo lái Apple. Bài học sâu sắc nhất dành cho mọi doanh nghiệp muốn trường tồn là sự hoàn hảo không nằm ở việc giữ chặt một ý tưởng trên giấy, mà ở năng lực biến nó thành những sản phẩm có sức tác động thực tế.

Rất nhiều công ty công nghệ đã sa lầy vào cái bẫy của chủ nghĩa cầu toàn, mài giũa sản phẩm đến mức đánh mất thời cơ hoặc tồn tại mãi trong trạng thái "beta vĩnh cửu". Nhưng Tim Cook, người kế thừa Steve Jobs, thì không. Ông chứng minh một chân lý của thương trường: Thực thi mới là vua. Tim Cook đã vượt qua sự ngắm nghía nội bộ của những nhà thiết kế để đưa sản phẩm ra thị trường và mở rộng quy mô với những thành công chưa từng có.

Nhờ năng lực triển khai vô song, Cook đã biến Apple thành công ty giá trị nhất hành tinh, để lại một đế chế vững chãi hơn bao giờ hết cho người kế nhiệm.

John Ternus và nền tảng phần cứng trong kỷ nguyên Vươn mình bằng AI

Một lầm tưởng khá phổ biến là việc đánh giá quá cao sức mạnh của "lợi thế người đi trước". Lịch sử công nghệ tràn ngập những cú ngã đau của các nhà tiên phong: Netscape mở ra kỷ nguyên trình duyệt nhưng gục ngã trước Google Chrome; Napster khai sinh nhạc số nhưng kẻ chiến thắng là Spotify và Apple Music; Betamax của Sony sở hữu công nghệ vượt trội nhưng đành nhường sân chơi cho VHS. Thậm chí, việc Kodak phát minh ra chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên vào năm 1975 không cứu nổi họ khỏi bờ vực phá sản; xe điện EV1 của GM ra đời năm 1996, trước Tesla cả thập kỷ, rồi cũng chìm vào quên lãng; hay như UPS đã ra mắt dịch vụ giao hàng qua đêm từ năm 1929, nhưng FedEx mới là tên tuổi định nghĩa lại toàn bộ ngành công nghiệp này.

Thực tế chứng minh, Apple chưa bao giờ là người nổ phát súng đầu tiên, nhưng họ luôn biết cách trở thành người làm tốt nhất. Dù IBM hay Commodore đã đi trước trong mảng máy tính cá nhân, nhưng Mac mới là thiết bị định hình lại ngành công nghiệp. BlackBerry, Nokia hay Palm từng thống trị thế giới di động, nhưng iPhone tạo ra một cuộc cách mạng thực sự. Pebble và Samsung đã tung ra thiết bị đeo thông minh từ sớm, nhưng Apple Watch mới là chiếm lĩnh phân khúc.

Với AI, Apple một lần nữa đang đứng ở vị thế này. Trong khi Microsoft, Google hay Meta tung ra các công cụ AI, Apple kiên nhẫn quan sát, học hỏi từ sai lầm của người đi trước để xây dựng một hệ sinh thái hoàn hơn. Điểm mấu chốt là Apple không cần phát minh ra AI, họ chỉ cần kiểm soát cách AI tiếp cận với 2 tỷ người dùng. Khi đã sở hữu nền tảng phần cứng mà khách hàng sử dụng hàng ngày, bạn không cần đi đầu, mà cần đi đúng. Apple đang định vị bản thân thành "cửa ngõ cuối cùng" của AI tiêu dùng, một vị thế mang lại quyền lực và giá trị lớn nhất trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Và John Ternus chính là kiến trúc sư trưởng của cửa ngõ đó.

Việc lựa chọn một kiến trúc sư phần cứng thuần chủng thay vì một bộ óc phần mềm hay dịch vụ không phải là quyết định ngẫu nhiên, mà là ván cược chiến lược cho thập kỷ tới. Ông là nòng cốt đằng sau cuộc chuyển giao lịch sử từ chip Intel sang Apple Silicon, đồng thời là tổng công trình sư của AirPods, iPad và dòng Mac thế hệ mới.

Tại sao phần cứng lại quyết định thành bại của AI? Bởi vì mô hình ngôn ngữ chỉ tạo ra "trí thông minh thô", trong khi thiết bị vật lý mới quyết định trải nghiệm thực tế. Nếu một AI siêu việt nhưng lại làm cạn pin, quá nhiệt hoặc đánh cắp dữ liệu cá nhân, người dùng sẽ lập tức quay lưng.

Với chip M-series và Neural Engine, Apple chứng minh họ có thể vận hành AI mượt mà, bảo mật ngay trên thiết bị. Bằng cách trao quyền cho John Ternus, Apple tin rằng kẻ chiến thắng trong thời đại mới là người kiểm soát được "quãng đường cuối" của trải nghiệm phần cứng. Năm 2026 đang mở ra như một năm bản lề với Siri tích hợp Gemini AI, máy chủ nội bộ tùy chỉnh và iPhone gập. Apple đang thiết kế lại toàn bộ mảng công nghệ để sẵn sàng tung sức.

Một gốc cây luôn vươn xa hơn mọi trái ngọt đơn độc

Cách đây 38 năm, cuốn sách "The Hero's Farewell" đã mổ xẻ cái bóng khổng lồ của các nhà sáng lập huyền thoại và thách thức trong việc tìm người kế vị. Bản thân Steve Jobs từng phàn nàn về những người kế nhiệm thất bại như John Sculley vì họ thiếu đi năng lực thương mại hóa công nghệ. Thế nhưng với Tim Cook, Jobs đã đặt trọn niềm tin.

Khi Jobs qua đời, sự hoài nghi bủa vây lấy Apple. Thậm chí từng có thành viên hội đồng quản trị khuyên nên bán tháo cổ phiếu vì không tin công ty có thể tồn tại thiếu vắng vị cha đẻ. Tim Cook đã đập tan mọi nghi ngờ đó bằng một nhiệm kỳ lịch sử. Và giờ đây, việc chuyển giao quyền lực cho John Ternus tiếp tục khẳng định chân lý: Một tổ chức phải có sức mạnh vượt lên trên mọi cá nhân vĩ đại.

Tuy nhiên, rời chức CEO không đồng nghĩa với việc Cook hoàn toàn buông tay. Theo thông báo chính thức, ông vẫn tiếp tục giữ vai trò CEO cho đến hết ngày 31/8/2026 trước khi chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành (Executive Chairman). Sự hiện diện này giúp Cook giữ vai trò người quan sát, cố vấn và duy trì sự ổn định tuyệt đối trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhất của kỷ nguyên AI.

Dù cho liên tục phải đối mặt với không ít hoài nghi của thị trường về việc chậm chân trong cuộc đua công nghệ mới, nhưng mọi chiến lược mà Apple đang thực hiện đều cho thấy họ vẫn đã, đang, và sẽ triển khai các kế hoạch nhằm nắm giữ cuộc chơi.

Câu nói ẩn dụ "Apple doesn't fall far from the tree" hay “Quả táo không rơi xa gốc cây” mang một hàm ý sâu sắc. Apple với tư cách là một tổ chức chưa bao giờ đánh mất đi gốc rễ của mình. Đó là sự hoàn hảo trong khâu thực thi, năng lực kiểm soát trải nghiệm người dùng từ đầu đến cuối, và khả năng tự tái tạo mạnh mẽ qua từng chu kỳ công nghệ.

Bạn có thể xem sự kiện này là dấu chấm kết cho một kỷ nguyên vĩ đại, nhưng nó cũng đồng nghĩa với sự khởi đầu cho một bình minh mới. Tim Cook rời ghế CEO trên đỉnh cao, trao lại một cơ ngơi khổng lồ và vững chắc cho một kiến trúc sư phần cứng đại tài để trực tiếp đưa Apple bước vào kỷ nguyên AI, trong khi bản thân vẫn ở lại để đảm bảo gốc rễ của "đại thụ" luôn vững chãi trước những cơn bão tương lai.