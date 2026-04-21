Bán nhiên liệu chỉ 13.000 đồng/lít, nước ASEAN này đang dự tính mua dầu từ Nga

Malaysia đang gia nhập nhóm ngày càng nhiều quốc gia Đông Nam Á tìm cách đảm bảo nguồn cung dầu từ Nga trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, xuất phát từ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran kéo dài nhiều tuần.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết công ty dầu khí quốc gia Petronas sẽ tiến hành đàm phán với Nga nhằm mua dầu , qua đó đảm bảo nguồn cung đủ cho nhu cầu trong nước, theo CNA.

Ông Anwar cũng nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ – những nước từng áp đặt trừng phạt lên Nga – hiện đang quay lại mua dầu từ quốc gia này.

Ông cho biết quan hệ giữa Malaysia và Nga vẫn tốt, vì vậy Petronas có thể tiến hành đàm phán thuận lợi.

Trước đó, đã có thông tin cho thấy nhiều quốc gia Đông Nam Á khác cũng đã tiếp cận hoặc đạt được thỏa thuận mua dầu từ Nga.

Tại Indonesia, Tổng thống Prabowo Subianto đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược, trong đó có lĩnh vực năng lượng và tài nguyên.

Tại Philippines, Bộ trưởng Năng lượng Sharon Garin cho biết nước này đã đề nghị Mỹ gia hạn miễn trừ để có thể tiếp tục mua dầu và sản phẩm dầu mỏ từ Nga.

Bà Garin cũng cho biết Philippines đang đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, không chỉ phụ thuộc vào Nga mà còn xem xét các nhà cung cấp tại Nam Mỹ như Colombia và Argentina, cũng như Canada và Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác năng lượng với Nga. Hồi tháng 3, lãnh đạo Chính phủ khi đó đã có chuyến thăm Nga, trong đó hai nước dự kiến ký nhiều thỏa thuận liên quan đến dầu khí.

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến giá dầu tăng mạnh, một phần do eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu – bị gián đoạn trên thực tế.

Theo bảng giá hồi 9h 21/4 của Motorist, giá bán lẻ nhiên liệu tại Malaysia hiện phân hóa rất mạnh giữa nhóm được trợ giá (Budi) và nhóm theo giá thị trường. RON95 theo chương trình Budi đang ở mức RM1,99/lít, tương đương khoảng 13.421 đồng/lít. Trong khi đó, RON95 không trợ giá ở mức RM4,02/lít(khoảng 27.111 đồng/lít).

Còn RON97 ở mức RM5,10/lít (khoảng 34.394 đồng/lít), RON100 ở mức RM7,45/lít (khoảng 50.243 đồng/lít), còn V-Power Racing lên tới RM8,43/lít (khoảng 56.846 đồng/lít).

Với diesel, Euro 5 B10 ở mức RM5,97/lít (khoảng 40.254 đồng/lít), trong khi Diesel Euro 5 B10 tại miền Đông Malaysia được giữ ở RM2,15/lít(khoảng 14.500 đồng/lít), và Diesel Euro 5 B7 ở mức RM6,17/lít (khoảng 41.610 đồng/lít).

Để ứng phó với biến động giá xăng dầu thế giới, Chính phủ Malaysia hiện tiếp tục duy trì trợ giá có mục tiêu thay vì trợ giá đại trà. Theo các thông tin được The Star dẫn lại từ giới chức nước này, giá RON95 dưới chương trình Budi95 vẫn giữ ở RM1,99/lít, còn trợ giá diesel tiếp tục áp dụng cho các nhóm đủ điều kiện như vận tải logistics, giao thông công cộng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Chính phủ cũng đã giảm hạn mức đủ điều kiện của Budi95 xuống 200 lít/tháng, đồng thời áp dụng giới hạn mua diesel tại Sabah, Sarawak và Labuan để hạn chế thất thoát và buôn lậu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết giá cả được theo dõi hằng ngày và sẽ xử lý hành vi trục lợi giá, trong khi Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia hiện có đủ tồn kho nhiên liệu đến tháng 5 và trợ giá RON95 sẽ được duy trì trong ngắn hạn.