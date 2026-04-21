Tịch thu 7,5 tỷ đồng tiền mặt chất bằng thùng, gần 700 gram vàng trị giá 2,6 tỷ đồng từ nhóm 'lao động giả nghèo'

Lực lượng cảnh sát Ấn Độ đã thu giữ hơn 23 triệu rupee tiền mặt (7 tỷ VNĐ) và khoảng 678 gram vàng (tương đương khoảng 2,6 tỷ VNĐ) từ các đối tượng này.

Đáng chú ý, băng nhóm này từng lừa đảo cả nam diễn viên Bollywood. Phó Giám đốc Cảnh sát Hình sự Hitesh Yadav cho biết kẻ cầm đầu Prabhubhai đã thực hiện các hành vi lừa đảo trong suốt 25 năm qua. Phần lớn các vụ việc được ghi nhận tại Mumbai và Gujarat.

Băng nhóm này chủ yếu nhắm vào những người có học thức và địa vị. Các thành viên sẽ đóng giả làm lao động nghèo và mang theo 5 - 6 đồng tiền vàng hoặc bạc thật. Chúng tiếp cận những người giàu có và nói rằng đã tìm thấy số tiền này khi đang đào đất, sau đó nhờ nạn nhân xác minh độ tin cậy.

Sau khi nạn nhân xác nhận số vàng là thật, băng nhóm này sẽ chào bán số lượng lớn với mức giá ưu đãi từ 2,5 triệu - 3 triệu rupee mỗi kg (khoảng 760 - 910 triệu VNĐ). Lợi dụng lòng cả tin của nạn nhân, chúng sẽ giao các đồng vàng giả rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Vào ngày 1/4, một nhà xuất khẩu tại Gurugram đã gửi đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Sushant Lok. Nạn nhân cho biết vào ngày 13/2/2026, một người lạ mặt đã tiếp cận và chào mời mua đồng tiền vàng bạc giá rẻ. Đến ngày 2/3, các đối tượng này đã lấy 24,9 triệu rupee tiền mặt (khoảng 7,5 tỷ đồng) và khoảng 500 gram vàng từ nhà của ông.

Quá trình điều tra cho thấy kẻ chủ mưu Prabhubhai có hai lệnh truy nã về tội lừa đảo tại Maharashtra và bảy lệnh tại Gujarat. Cảnh sát đang lên kế hoạch bắt giữ thêm hai thành viên nữ của băng nhóm này hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Kota. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để truy bắt các thành viên còn lại trong băng nhóm.

Theo Tribune India