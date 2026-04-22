Công ty con của Prudential đối mặt loạt cáo buộc sai phạm, nhân viên chiếm dụng vốn của khách hàng: Chuyện gì đây?

Theo Vũ Anh | 22-04-2026 - 10:14 AM | Tài chính quốc tế

Vụ việc xảy ra ngay sau những báo cáo về hành vi trục lợi tương tự vốn đã làm rúng động một công ty chị em khác tại thị trường này.

Một đơn vị tại Nhật Bản thuộc tập đoàn bảo hiểm Mỹ Prudential Financial đang đối mặt với loạt nghi vấn sai phạm từ các cựu nhân viên. Vụ việc xảy ra ngay sau những báo cáo về hành vi trục lợi tương tự vốn đã làm rúng động một công ty chị em khác tại thị trường này.

Trước đó, vào tháng 1, công ty chị em là Prudential Life Insurance báo cáo, rằng tổng cộng khoảng 100 nhân viên (bao gồm cả nhân viên cũ và hiện tại) đã nhận bất chính khoảng 3,1 tỷ yên (tương đương 19,4 triệu USD) từ khách hàng. Một ủy ban bồi thường độc lập đã được thành lập để điều tra quy mô thiệt hại của vụ việc này.

Nhằm phản ứng với vụ bê bối, Prudential Life quyết định đình chỉ các hoạt động bán hàng mới trong 90 ngày, tính đến hết ngày 9/5. Tuy nhiên, vào thứ Ba vừa qua, công ty đã thông báo gia hạn lệnh tạm hoãn này thêm 180 ngày, với lý do phạm vi và tính phức tạp của tiến trình cải tổ.

Trong quá trình điều tra, hàng chục trường hợp sai phạm đã lộ diện tại đơn vị thứ hai là Gibraltar Life Insurance. Các cựu nhân viên tại đây bị nghi ngờ đã xử lý sai trái tiền của khách hàng. Theo các nguồn tin, một số vụ việc liên quan đến các khoản đầu tư giả mạo và các hành vi chiếm dụng vốn tương tự như bê bối tại Prudential Life.

Prudential Holdings of Japan, công ty mẹ của cả Prudential Life và Gibraltar Life, là chi nhánh tại Tokyo của tập đoàn bảo hiểm Mỹ Prudential Financial.

Hiện tại, các vụ việc tại Gibraltar vẫn đang dừng lại ở mức nghi vấn và chưa được xác nhận chính thức. Ủy ban bồi thường sẽ xem xét từng trường hợp để quyết định xem có cần hoàn trả tiền cho khách hàng hay không và số tiền là bao nhiêu.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã bắt đầu tiến hành kiểm tra trực tiếp tại Prudential Holdings of Japan. Trong số các vấn đề về kiểm soát nội bộ, FSA tập trung vào việc liệu công ty mẹ có biết về các hành vi sai trái này nhưng đã không có biện pháp ngăn chặn hay không.

Nếu tình trạng gian lận tài chính được phát hiện là diễn ra tràn lan tại nhiều công ty con, công ty mẹ sẽ phải đối mặt với những câu hỏi gay gắt về năng lực giám sát tập đoàn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật hoặc quản trị doanh nghiệp lỏng lẻo, FSA sẵn sàng ban hành lệnh cải thiện hoạt động kinh doanh hoặc áp đặt các lệnh đình chỉ hoạt động.

Sai phạm xảy ra đồng loạt tại cả Prudential Life và Gibraltar Life cho thấy một lỗ hổng mang tính hệ thống trong công tác quản trị và giám sát của Prudential Holdings of Japan. Khi một mô hình gian lận lặp lại ở nhiều công ty con, nó phản ánh một nền văn hóa doanh nghiệp đang quá ưu tiên doanh số mà lơ là các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Việc Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) phải đích thân thanh tra trực tiếp là một tín hiệu cực kỳ tiêu cực, cho thấy cơ quan quản lý này đã mất niềm tin vào khả năng tự kiểm soát nội bộ của tập đoàn này.﻿

Theo: Nikkei Asia

