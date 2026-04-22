Ông Trump tuyên bố chặn đứng "món quà từ Trung Quốc" gửi đến Iran, Bắc Kinh lập tức phản ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/4 cho biết lực lượng Mỹ đã chặn đứng một “món quà từ Trung Quốc” gửi đến Iran. Tuyên bố được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của đài CNBC, giữa thời điểm lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần sắp hết hiệu lực.

"Hôm qua chúng tôi đã bắt giữ một con tàu, trên đó chở vài thứ, điều này chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ là một món quà từ Trung Quốc, tôi không biết nữa, nhưng tôi có chút ngạc nhiên, bởi vì tôi có mối quan hệ rất tốt và tôi cứ ngỡ mình và Chủ tịch Tập Cận Bình hiểu ý nhau", ông Trump nói.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

“Theo như tôi được biết, đây là một tàu container treo cờ nước ngoài. Trung Quốc phản đối bất kỳ mối liên đới ác ý và sự thổi phồng nào”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Guo Jiakun nhấn mạnh.

Cáo buộc nói trên lần đầu tiên được đưa ra bởi cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hôm 19/4, ông Trump cho biết lực lượng hải quân Mỹ làm nhiệm vụ phong tỏa eo biển Hormuz đã nã pháo và bắt giữ một con tàu đang hướng về các cảng của Iran. Tổng thống Mỹ khẳng định con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì "có lịch sử hoạt động bất hợp pháp" và các lực lượng Mỹ đang "kiểm tra xem có gì ở trên tàu!".

Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, đã bị đóng cửa. Nói về tuyến hàng hải này trong cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không mở cửa. Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn eo biển".

Ông cũng loại trừ khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran.

“Tôi muốn có một thỏa thuận tốt. Tôi sẽ không vội vã. Tôi có tất cả thời gian trên thế giới. Tôi không chỉ muốn một thỏa thuận tốt, mà muốn một thỏa thuận tuyệt vời”, ông Trump nói.