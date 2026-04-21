Tổng thống lẫn thống đốc NHTW muốn bán một phần trong số 550 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí, bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nói thẳng: Đi vay EU còn hơn

Y Vân | 21-04-2026 - 20:40 PM | Tài chính quốc tế

Tính đến cuối 2025, nước này có khoảng 550 tấn vàng với giá trị chiếm hơn 1/4 tổng dự trữ của ngân hàng trung ương.

Bộ trưởng Tài chính Ba Lan đã bác bỏ kế hoạch của tổng thống về việc bán dự trữ vàng của ngân hàng trung ương để tài trợ cho quân đội thay vì tận dụng các khoản vay giá rẻ của EU.

Bộ trưởng Andrzej Domański cho biết Warsaw sẽ tìm cách tiếp cận quỹ quốc phòng Hành động An ninh châu Âu (SAFE) trị giá 150 tỷ euro của EU bất chấp quyền phủ quyết của tổng thống, ngay cả khi điều đó có nghĩa là giảm “sự linh hoạt” trong việc sử dụng các khoản vay cho đầu tư phi quân sự.

Trước đó, Tổng thống Karol Nawrocki và Thống đốc ngân hàng trung ương (NHTW) Adam Glapiński đề xuất bán vàng dự trữ để tài trợ cho chi tiêu quân sự.

“Tôi từ chối chấp nhận [ý tưởng] hiện đại hóa quân đội Ba Lan dựa trên ảo tưởng về khoản lợi nhuận mà NHTW có thể thu về trong tương lai”, ông Dománski nói với tờ Financial Times trong chuyến đi đến Washington.

Mặc dù NHTW có quyền quyết định cách sử dụng dự trữ, nhưng phải đến mùa xuân năm 2027, báo cáo thu nhập hàng năm của NHTW mới ra mắt.

“Chúng ta cần nguồn lực để hiện đại hóa quân đội Ba Lan ngay bây giờ. Tôi thấy không có lý do gì để chờ đợi, và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tiếp cận SAFE càng nhanh càng tốt.”

Năm ngoái, Ba Lan nằm trong số những ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất. Tính đến cuối 2025, Ba Lan có khoảng 550 tấn vàng với giá trị chiếm hơn 1/4 tổng dự trữ của nước này. Vào tháng 1, Thống đốc Glapiński đã đặt mục tiêu mới cho NHTW là sở hữu 700 tấn vàng.

Nhưng 2 tháng sau, ông Glapiński ủng hộ Tổng thống Nawrocki trong cuộc tranh luận với chính phủ thân EU của Thủ tướng Donald Tusk về vấn đề SAFE. Trong khi Tổng thống Nawrocki phủ quyết dự luật triển khai SAFE của chính phủ, Thống đốc Glapiński đề xuất bán vàng và sau đó mua lại, như một giải pháp thay thế cho các khoản vay của EU trong chương trình SAFE.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Domański cho biết bất kỳ khoản lãi nào từ việc bán dự trữ đều có thể bị xóa nhòa bởi biến động tỷ giá hối đoái.

Thủ tướng Tusk đã phản đối kế hoạch sử dụng dự trữ vàng. Chính phủ của ông đang đàm phán với Ủy ban châu Âu về việc chuyển các khoản vay SAFE vào một quỹ quân đội Ba Lan. Quỹ này có một số hạn chế về chi tiêu nhưng không cần sự chấp thuận của tổng thống.

Theo FT﻿

Y Vân

