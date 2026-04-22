Cuộc chiến Iran đã 'tàn phá nghiêm trọng' kho vũ khí tên lửa của Mỹ

Trong cuộc xung đột gần đây với Iran, Quân đội Mỹ đã tiêu hao nghiêm trọng các kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác và đạn dược quan trọng. Lầu Năm Góc ước tính sẽ mất tới 5 năm để bổ sung lại số lượng trước chiến tranh, CNN đưa tin sau khi tham khảo các nguồn dữ liệu chuyên gia.

Các nhà báo Mỹ tính toán trong cuộc chiến, Quân đội Mỹ đã sử dụng khoảng 45% tên lửa dẫn đường chính xác, gần 50% kho tên lửa đánh chặn THAAD và tới một nửa số tên lửa phòng không Patriot. Những hệ thống quan trọng khác, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa tầm xa, đã bị giảm từ 20 - 30%.

Theo CNN, tình hình hiện tại tạo ra "rủi ro ngắn hạn", đặc biệt nếu một cuộc xung đột mới nổ ra trong tương lai gần. Mối lo ngại lớn nhất là khả năng đụng độ với một cường quốc như Trung Quốc.

Một chuyên gia được kênh truyền hình này phỏng vấn cảnh báo tình trạng kho vũ khí hiện tại đã mở ra "cửa sổ dễ bị tổn thương hơn" cho các đối thủ của Mỹ.

Lượng dự trữ hiện tại không còn đủ để tiến hành một cuộc chiến tranh quy mô lớn và việc bổ sung chúng sẽ mất từ 3 đến 5 năm do tốc độ sản xuất thấp trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Kho dự trữ tên lửa của Mỹ đã sụt giảm đáng kể do cuộc chiến Iran.

Các vấn đề về nguồn cung đã ảnh hưởng đến đồng minh, điển hình như Bộ trưởng Quốc phòng Estonia - ông Hanno Pevkur tuyên bố Mỹ đã đình chỉ việc chuyển giao thiết bị quân sự cho nước này, ít nhất cho đến khi kết thúc chiến tranh với Iran.

Theo ông Pevkur, Estonia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự thiếu hụt hệ thống pháo phản lực dẫn đường HIMARS và tên lửa chống tăng Javelin, bất chấp nước này đã thanh toán đầy đủ giá trị hợp đồng.