Ông Putin cảnh báo điều bất thường trước bầu cử Nga 2026

Theo Hải Yến | 22-04-2026 - 07:35 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga cảnh báo về những thách thức trong kỳ bầu cử sắp tới, đồng thời đề cập nguy cơ tác động từ bên ngoài.

Ông Putin cảnh báo điều bất thường trước bầu cử Nga 2026- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 sẽ được tổ chức trong những điều kiện khó khăn.

Phát biểu ngày 21/4 tại lễ trao Giải thưởng Đô thị toàn Nga “Phục vụ”, trong khuôn khổ Diễn đàn Đô thị toàn Nga lần thứ III với chủ đề “Quê hương nhỏ - Sức mạnh của nước Nga”, ông Putin nhắc lại rằng cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay.

Ông cũng cho biết lần đầu tiên cư dân tại 4 khu vực được Nga sáp nhập sẽ tham gia bỏ phiếu.

“Chúng ta hiểu rằng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong điều kiện khó khăn và các đối thủ, hay đúng hơn là các lực lượng đối lập, chủ yếu từ bên ngoài, sẽ tìm cách tận dụng mọi cơ hội để chia rẽ và gây bất ổn xã hội Nga”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng mọi nỗ lực gây ảnh hưởng tiêu cực sẽ bị ngăn chặn, đồng thời cho rằng cử tri sẽ lựa chọn các chương trình chính trị mang tính xây dựng, cũng như những người mà ông mô tả là yêu nước và có hành động thực tiễn.

Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết hệ thống bầu cử của nước này đã chứng minh được tính ổn định và độ tin cậy trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bà Pamfilova cũng nhấn mạnh các nỗ lực của Ủy ban Bầu cử Trung ương tập trung vào việc củng cố niềm tin của người dân đối với các cuộc bầu cử trong nước.

Theo IZ

Theo Hải Yến

giaoducthoidai.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống lẫn thống đốc NHTW muốn bán một phần trong số 550 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí, bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nói thẳng: Đi vay EU còn hơn

Tổng thống lẫn thống đốc NHTW muốn bán một phần trong số 550 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí, bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nói thẳng: Đi vay EU còn hơn Nổi bật

Rộ tin Nga 'tắt van' đường ống dầu lớn nhất nhì thế giới, 'anh cả' châu Âu sắp mất trắng hơn 2 triệu tấn dầu

Rộ tin Nga 'tắt van' đường ống dầu lớn nhất nhì thế giới, 'anh cả' châu Âu sắp mất trắng hơn 2 triệu tấn dầu Nổi bật

Tổng thống Trump và MXH nói ông Obama “cho” Iran 1,7 tỉ USD, chuyển tiền mặt giữa đêm: Sự thật quá bất ngờ

Tổng thống Trump và MXH nói ông Obama “cho” Iran 1,7 tỉ USD, chuyển tiền mặt giữa đêm: Sự thật quá bất ngờ

07:15 , 22/04/2026
Iran yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho tàu hàng M/V Touska

Iran yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho tàu hàng M/V Touska

06:53 , 22/04/2026
Bạn có thể sống thiếu Ajinomoto nhưng hãng chip thì không: Ngành AI Nhật Bản đang phụ thuộc vào công ty bồn cầu và bột ngọt

Bạn có thể sống thiếu Ajinomoto nhưng hãng chip thì không: Ngành AI Nhật Bản đang phụ thuộc vào công ty bồn cầu và bột ngọt

06:40 , 22/04/2026
Tổng thống Mỹ Trump không định gia hạn ngừng bắn với Iran

Tổng thống Mỹ Trump không định gia hạn ngừng bắn với Iran

22:42 , 21/04/2026

