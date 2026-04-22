Ông Putin cảnh báo điều bất thường trước bầu cử Nga 2026

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9/2026 sẽ được tổ chức trong những điều kiện khó khăn.

Phát biểu ngày 21/4 tại lễ trao Giải thưởng Đô thị toàn Nga “Phục vụ”, trong khuôn khổ Diễn đàn Đô thị toàn Nga lần thứ III với chủ đề “Quê hương nhỏ - Sức mạnh của nước Nga”, ông Putin nhắc lại rằng cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay.

Ông cũng cho biết lần đầu tiên cư dân tại 4 khu vực được Nga sáp nhập sẽ tham gia bỏ phiếu.

“Chúng ta hiểu rằng các cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong điều kiện khó khăn và các đối thủ, hay đúng hơn là các lực lượng đối lập, chủ yếu từ bên ngoài, sẽ tìm cách tận dụng mọi cơ hội để chia rẽ và gây bất ổn xã hội Nga”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng mọi nỗ lực gây ảnh hưởng tiêu cực sẽ bị ngăn chặn, đồng thời cho rằng cử tri sẽ lựa chọn các chương trình chính trị mang tính xây dựng, cũng như những người mà ông mô tả là yêu nước và có hành động thực tiễn.

Ngày 1/4, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết hệ thống bầu cử của nước này đã chứng minh được tính ổn định và độ tin cậy trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bà Pamfilova cũng nhấn mạnh các nỗ lực của Ủy ban Bầu cử Trung ương tập trung vào việc củng cố niềm tin của người dân đối với các cuộc bầu cử trong nước.