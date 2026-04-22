Mỹ bất lực trước ‘hạm đội muỗi’ của Iran

Theo Hoàng Vân | 22-04-2026 - 08:35 AM | Tài chính quốc tế

Hải quân Mỹ và đồng minh đã gặp phải những thách thức bất ngờ trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz.

Những chiếc xuồng máy trang bị súng máy của IRGC trên eo biển Hormuz.

Theo một phân tích trên tờ The New York Times, liên minh Mỹ cho đến nay vẫn chưa thể vô hiệu hóa các hạm đội tàu tấn công cỡ nhỏ, tốc độ cao - thường được gọi là "hạm đội muỗi" do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành.

Những tàu tàng hình này có thể đạt tốc độ lên tới 185km/h, khiến chúng trở thành mục tiêu cực kỳ khó nhắm trúng, ngay cả đối với các hệ thống định vị mục tiêu tinh vi nhất.

Chiến thuật của Iran dựa vào các cuộc tấn công chớp nhoáng, sau đó các nhóm tàu ​​ngay lập tức phân tán và biến mất vào các vách đá ven biển, hoặc giữa vô số hòn đảo của vịnh, hầu như vô hình đối với radar và các hệ thống giám sát vệ tinh.

Bất chấp các báo cáo thường xuyên của Lầu Năm Góc về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng Hải quân Iran, hoạt động của các tàu nhỏ vẫn tiếp diễn không ngừng.

Các tàu thuộc "hạm đội muỗi" không chỉ được trang bị súng máy hạng nặng và hệ thống tên lửa cỡ nhỏ, mà còn cả UAV cảm tử hiện đại, cho phép chúng thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu và gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các tàu thương mại.

Theo tình báo Mỹ, ít nhất 20 vụ việc nghiêm trọng liên quan đến các cuộc tấn công vào tàu chở dầu và tàu chở hàng rời dân sự đã được ghi nhận tại eo biển này, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vũ trang.

Khả năng cơ động cao và số lượng lớn lực lượng Iran cho phép họ dễ dàng vượt qua các tàu khu trục và tàu hộ vệ, biến eo biển thành một "vùng xám" nguy hiểm, nơi các phương pháp tác chiến hải quân truyền thống tỏ ra không hiệu quả.

Theo Hoàng Vân

Tổng thống lẫn thống đốc NHTW muốn bán một phần trong số 550 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí, bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nói thẳng: Đi vay EU còn hơn

Tổng thống lẫn thống đốc NHTW muốn bán một phần trong số 550 tấn vàng dự trữ để mua vũ khí, bộ trưởng tài chính một nước châu Âu nói thẳng: Đi vay EU còn hơn Nổi bật

Rộ tin Nga 'tắt van' đường ống dầu lớn nhất nhì thế giới, 'anh cả' châu Âu sắp mất trắng hơn 2 triệu tấn dầu

Rộ tin Nga 'tắt van' đường ống dầu lớn nhất nhì thế giới, 'anh cả' châu Âu sắp mất trắng hơn 2 triệu tấn dầu Nổi bật

Cuộc chiến Iran đã 'tàn phá nghiêm trọng' kho vũ khí tên lửa của Mỹ

Cuộc chiến Iran đã 'tàn phá nghiêm trọng' kho vũ khí tên lửa của Mỹ

08:15 , 22/04/2026
Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, lãnh đạo Iran đáp trả bất ngờ

Tổng thống Trump gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, lãnh đạo Iran đáp trả bất ngờ

08:06 , 22/04/2026
Cơn sốt uranium của Iran

Cơn sốt uranium của Iran

07:48 , 22/04/2026
Ông Putin cảnh báo điều bất thường trước bầu cử Nga 2026

Ông Putin cảnh báo điều bất thường trước bầu cử Nga 2026

07:35 , 22/04/2026

