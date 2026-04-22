Mỹ chặn máy bay chở 500 triệu USD tiền mặt tới quốc gia láng giềng Iran

Hồng Duy | 22-04-2026 - 15:09 PM | Tài chính quốc tế

Đây là số tiền mà nước này bán dầu nhưng bị Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ “giữ hộ”.

Chính quyền Mỹ vừa quyết định gia tăng áp lực lên Baghdad bằng cách tạm dừng các chuyến vận chuyển nửa tỷ USD tiền mặt, trong bối cảnh Washington tìm cách buộc Chính phủ Iraq phải kiềm chế và giải thể các lực lượng dân quân thân Iran.

Theo báo Wall Street Journal, một chuyến bay chở gần 500 triệu USD tiền mặt, vốn là nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iraq được lưu giữ tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đã bị Bộ Tài chính chặn lại.

Đây là lần thứ hai kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát vào cuối tháng 2 năm nay, Washington trì hoãn việc chuyển tiền về Ngân hàng Trung ương Iraq. Phía Mỹ viện dẫn lo ngại rằng số tiền khổng lồ này có thể rơi vào tay các lực lượng dân quân thay vì được sử dụng cho mục đích chính đáng. Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái của các nhóm vũ trang nhằm vào các căn cứ quân sự và lãnh sự quán Mỹ để thể hiện sự ủng hộ đối với Tehran.

Trong nhiều năm qua, các chuyến hàng chở tiền USD từ Mỹ đóng vai trò sống còn đối với nền kinh tế phụ thuộc nặng nề vào tiền mặt của Iraq. Theo cơ chế có từ năm 2003, Washington giữ hộ nguồn thu dầu mỏ của Baghdad và định kỳ chuyển về khoảng 13 tỷ USD mỗi năm. Song song với việc siết chặt dòng tiền, Mỹ cũng thông báo đình chỉ các chương trình hợp tác an ninh, bao gồm huấn luyện quân sự và hỗ trợ chống khủng bố, cho đến khi Iraq có hành động cụ thể nhằm giải tán các nhóm vũ trang.

Thách thức lớn nhất hiện nay là các nhóm dân quân quyền lực như Kataib Hezbollah hay lữ đoàn Badr vốn đã bám rễ sâu vào bộ máy chính trị và tài chính của Baghdad, khiến việc kiểm soát trở nên cực kỳ khó khăn. Trong khi đó, Iraq đang trong giai đoạn nhạy cảm để lựa chọn Thủ tướng mới. Mỹ đang theo dõi sát sao diễn biến này và từng cảnh báo sẽ cắt viện trợ nếu những nhân vật có xu hướng quá thân Iran trở lại nắm quyền, đẩy mối quan hệ giữa Washington và Baghdad vào tình thế đối đầu gay gắt.

Nguồn: Tổng hợp

Tịch thu 7,5 tỷ đồng tiền mặt chất bằng thùng, gần 700 gram vàng trị giá 2,6 tỷ đồng từ nhóm 'lao động giả nghèo'

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước quốc hội: Tôi không hứa cắt giảm lãi suất với ông Trump

Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước quốc hội: Tôi không hứa cắt giảm lãi suất với ông Trump Nổi bật

Biến lớn với petrodollar: Đồng minh ‘ruột’ của Mỹ dọa sẽ chấp nhận bán dầu bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc các loại tiền tệ khác

Biến lớn với petrodollar: Đồng minh ‘ruột’ của Mỹ dọa sẽ chấp nhận bán dầu bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc các loại tiền tệ khác Nổi bật

Một quốc gia Đông Nam Á nâng giá xăng tăng 48%, dầu diesel tăng 60%: Áp lực đè nặng lên túi tiền người dân

Một quốc gia Đông Nam Á nâng giá xăng tăng 48%, dầu diesel tăng 60%: Áp lực đè nặng lên túi tiền người dân

14:20 , 22/04/2026
Cô gái 19 tuổi biển thủ 65 tỷ đồng từ công ty gia đình để tặng quà cho các streamer khiến người cha phá sản

Cô gái 19 tuổi biển thủ 65 tỷ đồng từ công ty gia đình để tặng quà cho các streamer khiến người cha phá sản

13:55 , 22/04/2026
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

13:30 , 22/04/2026
Kho tên lửa Mỹ "bốc hơi" nhanh chóng, ông Donald Trump nói Iran "muốn giữ thể diện"

Kho tên lửa Mỹ "bốc hơi" nhanh chóng, ông Donald Trump nói Iran "muốn giữ thể diện"

13:15 , 22/04/2026

