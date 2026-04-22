Biến lớn với petrodollar: Đồng minh ‘ruột’ của Mỹ dọa sẽ chấp nhận bán dầu bằng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc các loại tiền tệ khác

Theo trang tin Neft i Kapital, ngày 21/4, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã cảnh báo Washington rằng họ có thể chuyển sang sử dụng nhân dân tệ của Trung Quốc hoặc các loại tiền tệ khác trong các giao dịch dầu mỏ nếu gặp tình trạng thiếu hụt đô la Mỹ nghiêm trọng.

Lời cảnh báo được đưa ra trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức UAE và Mỹ về các phương án hỗ trợ tài chính tiềm năng trong trường hợp cuộc chiến Mỹ-Iran đẩy quốc gia vùng Vịnh này vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn. Các quan chức UAE đã báo hiệu cho Washington rằng nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt đô la Mỹ trầm trọng, họ có thể bắt đầu chấp nhận bán dầu bằng nhân dân tệ hoặc các loại tiền tệ khác.

Hiện tại, đồng dirham được neo tỷ giá với USD, với dự trữ ngoại hối của UAE ở mức khoảng 270 tỷ USD.

Các nhà phân tích cho rằng việc UAE từ bỏ việc thanh toán bằng USd cho xuất khẩu năng lượng sẽ giáng đòn vào vị thế thống trị của đồng đô la Mỹ, vốn phần lớn dựa trên hệ thống petrodollar.

Tuần trước, Thống đốc Ngân hàng Trung ương UAE, Khaled Mohamed Balama, đã nêu ý tưởng về một hệ thống hoán đổi tiền tệ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng các quan chức Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại Washington. Tuy nhiên, yêu cầu chính thức vẫn chưa được đưa ra.

Theo Neft i Kapital, các công ty Ấn Độ đã nối lại việc mua dầu của Nga sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt, chủ yếu thanh toán bằng đồng dirham khi giao dịch với các nhà sản xuất nhà nước Nga và bằng đồng nhân dân tệ khi giao dịch với các nhà sản xuất tư nhân. Nga đã theo đuổi mục tiêu phi đô la hóa thương mại năng lượng trong nhiều năm, với việc thanh toán ngày càng được thực hiện bằng các đồng nội tệ.

UAE là một trong những quốc gia vùng Vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc xung đột. Vị thế trung tâm tài chính của Dubai bị rung lắc bởi sự gián đoạn vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz và việc Mỹ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

UAE là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất khu vực với sản lượng khoảng 3-3,5 triệu thùng/ngày trước xung đột. Theo EIA, UAE có trữ lượng dầu khoảng 111 tỷ thùng, đứng trong nhóm 10 quốc gia có trữ lượng lớn nhất thế giới. Phần lớn dầu được khai thác tại Abu Dhabi, nơi chiếm gần như toàn bộ sản lượng dầu của quốc gia này.

Theo Bne Intellinews﻿