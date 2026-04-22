Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc chế tạo cỗ máy hồi sinh công nghệ cách đây hơn 100 năm, làm rung chuyển ngành năng lượng toàn cầu

Trung Quốc đã phát triển một thiết bị bù đồng bộ cao áp đầu tiên trên thế giới, đánh dấu sự hồi sinh công nghệ ổn định lưới điện có tuổi đời hàng thế kỷ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Mới đây, hãng tin Electric Power News (Trung Quốc) đưa tin rằng một quay kết nối trực tiếp ở mức điện áp 35 kilovolt do công ty Dongfang Electric Machinery phát triển đã vượt qua thử nghiệm.

Theo thông báo của doanh nghiệp, máy biến áp đồng bộ 35kV có thể cung cấp công suất ngắn mạch tương đương với 2 tổ máy thông thường, trong khi chỉ tiêu thụ 45% điện năng so với các máy biến áp hiện có cùng công suất ngắn mạch.

Két quả này đã đưa máy phát điện đồng bộ của Dongfang trở thành thiết bị đầu tiên trên thế giới đạt được điện áp cao như vậy. Công nghệ này có thể giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng máy biến áp tăng áp trung gian để kết nối trực tiếp với lưới điện.

Thành tựu này đạt được vào thời điểm Trung Quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo chưa từng có, được thúc đẩy bởi mục tiêu kép là đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Theo nhà sản xuất thiết bị năng lượng GE Vernova, máy bù đồng bộ lần đầu tiên được sử dụng vào những năm 1920 để xử lý công suất phản kháng dư thừa dao động giữa nguồn và tải trong quá trình sản xuất thủy điện.

Về cơ bản, các máy bù đồng bộ là những cỗ máy quay lớn được sử dụng để ổn định điện áp dao động, nhưng chúng đã dần bị loại bỏ khi công nghệ phát triển và công suất phản kháng được xử lý đa phần bởi các hệ thống dựa trên chất bán dẫn.

Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo gồm gió và năng lượng mặt trời đang đặt ra những thách thức đối với các lưới điện được xây dựng để xử lý các nguồn năng lượng tập trung hơn.

Theo công ty công nghệ năng lượng Baker Hughes, ngành công nghiệp điện lực đã quay trở lại sử dụng máy biến áp đồng bộ vì khả năng xử lý đồng thời công suất phản kháng, quán tính và ngắn mạch.