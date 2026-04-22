Nga báo tin buồn cho Ấn Độ và Trung Quốc

Theo ước tính từ nhiều nguồn trong ngành và tính toán của Reuters, sản lượng dầu của Nga có thể đã giảm khoảng 300.000-400.000 thùng/ngày trong tháng 4 so với mức trung bình những tháng đầu năm. Nếu so với cuối năm 2025, mức giảm có thể lên tới 500.000-600.000 thùng/ngày.

Dầu mỏ, chủ yếu khai thác từ khu vực Tây Siberia, là “huyết mạch” của nền kinh tế trị giá khoảng 3.000 tỷ USD của Nga. Vì vậy, sản lượng sụt giảm sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách của quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới này.

Dẫu vậy, tác động tiêu cực phần nào được bù đắp bởi việc giá dầu toàn cầu tăng vọt do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến liên quan đến Iran khiến nguồn cung bị gián đoạn. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov thừa nhận giá dầu cao đang giúp giảm áp lực thâm hụt ngân sách.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các đợt tấn công UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, lĩnh vực đóng góp khoảng 25% ngân sách nhà nước. Các mục tiêu bao gồm các cảng xuất khẩu lớn như Ust-Luga, Primorsk và Novorossiysk, cũng như nhiều nhà máy lọc dầu chiến lược.

Một nguồn tin trong ngành cho biết: “Trong bối cảnh các cảng và nhà máy lọc dầu liên tục bị tấn công, việc duy trì xuất khẩu là rất khó nếu không giảm sản lượng, nhất là khi bước vào mùa bảo trì định kỳ.”

Không chỉ chịu sức ép từ các cuộc tấn công, hoạt động xuất khẩu dầu của Nga còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng gián đoạn dòng chảy qua đường ống Druzhba, tuyến ống cuối cùng còn vận chuyển dầu Nga sang châu Âu, cung cấp cho Hungary và Slovakia. Tuyến này đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1 sau các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Ukraine.

Dữ liệu sản xuất dầu của Nga hiện được xếp vào diện bí mật kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, với lý do an ninh quốc gia. Theo đó, Bộ Năng lượng Nga từ chối bình luận về các con số ước tính gần đây.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 3 đạt khoảng 8,96 triệu thùng/ngày, tăng so với mức 8,67 triệu thùng/ngày của tháng 2. Tuy nhiên, tổ chức này đã hạ dự báo nguồn cung của Nga trong phần còn lại của năm khoảng 120.000 thùng/ngày do ảnh hưởng kéo dài từ các cuộc tấn công.

Việc Nga giảm sản có thể đẩy giá dầu duy trì ở mức cao. Điều này đặc biệt tác động tới các quốc gia đang gia tăng nhập khẩu dầu Nga như Ấn Độ và Trung Quốc. Khi nguồn cung bị hạn chế, mức chiết khấu của dầu Nga có xu hướng thu hẹp, buộc các nước này phải trả giá cao hơn hoặc tìm nguồn thay thế từ Trung Đông và châu Phi, kéo theo chi phí nhập khẩu năng lượng tăng và áp lực lạm phát lớn hơn.

IEA cảnh báo Nga có thể gặp khó khăn trong việc nâng sản lượng vượt mức của quý I trong ngắn hạn, khi nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn. Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho rằng sản lượng dầu của Nga trong tháng 3 tương đối ổn định, ở mức khoảng 9,167 triệu thùng/ngày.

Một yếu tố đáng chú ý khác là cường độ tấn công ngày càng gia tăng. Theo hãng tin RIA Novosti, Nga đã bắn hạ tới 11.211 UAV của Ukraine chỉ trong tháng 3, gần gấp đôi so với tháng trước đó.

Theo Reuters﻿