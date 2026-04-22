Một quốc gia Đông Nam Á nâng giá xăng tăng 48%, dầu diesel tăng 60%: Áp lực đè nặng lên túi tiền người dân

Việc tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia tăng giá một số mặt hàng nhiên liệu không được trợ giá có thể khiến nhiều hộ gia đình chuyển sang sử dụng các loại nhiên liệu được trợ giá. Các nhà kinh tế đã đưa ra cảnh báo này đồng thời nhận định rủi ro thiếu hụt nguồn cung sẽ gia tăng.

Động thái này cũng tạo thêm áp lực lên ngân sách nhà nước trong bối cảnh chính phủ Indonesia đang nỗ lực kiềm chế chi phí năng lượng vốn là vấn đề chính trị nhạy cảm.

Quyết định của Pertamina cho thấy nỗ lực cân bằng của chính phủ khi cho phép nhiên liệu theo giá thị trường tăng theo giá dầu thô thế giới. Tuy nhiên, họ vẫn phải bảo vệ các sản phẩm được trợ giá dành cho người thu nhập thấp để tránh những hệ quả kinh tế và chính trị tiêu cực.

Cuối tuần qua, Pertamina đã nâng giá xăng RON-98 (thường được gọi là Pertamax Turbo) lên mức 13.100 Rupiah lên mức 19.400 Rupiah (khoảng 1,13 USD) mỗi ít, tương đương mức tăng 48%. Trong khi đó, giá các sản phẩm dầu diesel như Dexlite và Dex ghi nhận mức tăng vọt khoảng 60%.

Bên cạnh nhiên liệu cho xe cộ, Pertamina cũng điều chỉnh tăng giá bình khí hóa lỏng (LPG) loại 12kg tại Jakarta, Đông Java và Trung Java lên mức 228.000 Rupiah mỗi bình thay vì mức 192.000 Rupiah như trước đây. Các nhà phân tích cho biết tác động trực tiếp của đợt điều chỉnh này đối với lạm phát chung có thể ở mức hạn chế.

Tuy nhiên họ cảnh báo rằng khoảng cách ngày càng lớn giữa giá năng lượng được trợ giá và không được trợ giá sẽ khuyến khích những người tiêu dùng khá giả chuyển sang sử dụng các sản phẩm vốn dành cho hộ thu nhập thấp. Hiện tại một số người tiêu dùng đã bắt đầu than phiền về mức giá mới, đặc biệt là đối với các loại bình gas LPG loại 5,5kg và 12kg.

Theo SCMP