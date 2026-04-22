Thế giới ồ ạt chuyển sang xe buýt điện: Chỉ báo cho sự chấm hết của kỷ nguyên xăng và dầu diesel?

Làn sóng không thể đảo ngược

Tháng 4/2026 đánh dấu một bước ngoặt với giao thông công cộng tại Copenhagen, thành phố đông dân nhất Đan Mạch. Theo đó, Chính quyền thành phố thông báo tất cả xe buýt công cộng ở Copenhagen đều đã chuyển sang chạy điện.

“Việc đấu tranh để bầu không khí sạch hơn là vấn đề trọng tâm của tôi kể từ khi bước chân vào con đường chính trị. Và đó là lý do tại sao tôi rất vui mừng khi chúng ta hoàn tất quá trình chuyển đổi 100% xe buýt sang loại sử dụng điện. Đây là cột mốc quan trọng khi Copenhagen giờ đây là một thành phố hoàn toàn có giao thông công cộng xanh, không gây ô nhiễm và không phát thải C02”, bà Sisse Marie Welling, Thị trưởng Copenhage, nhấn mạnh.

Theo bà Welling, dù một bộ phận người nhân thức được rằng xe chạy bằng dầu diesel và xăng tạo ra khí thải carbon, trực tiếp góp phần gây biến đổi khí hậu nhưng ít người nhận thức được những tác động tiêu cực tới sức khỏe con người. Ô nhiễm không khí có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và tim mạch, đặc biệt là ở trẻ em và người lớn tuổi.

Các nghiên cứu thực hiện tại Đan Mạch chỉ ra rằng, việc loại bỏ phương tiện gây ô nhiễm có thể giúp kéo dài tuổi thọ trung bình của người dân thêm một năm nhờ giảm thiểu các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Ngoài sự thân thiện với môi trường, xe buýt điện cũng đặc biệt thân thiện với người sử dụng. Hành khách sẽ không còn phải hít thở không khí pha lẫn mùi khói xe đồng thời được tận hưởng hành trình êm ái và yên tĩnh vượt trội.

Trên thực tế, không chỉ có các thành phố lớn ở các nước phát triển mới đẩy nhanh việc chuyển đổi xe buýt công cộng từ loại truyền thống sang phương tiện chạy điện.

Không chỉ ở các nước phát triển. Làn sóng chuyển đổi xanh cho phương tiện giao thông công cộng cũng đã lan khắp thế giới. Nằm không xa Việt Nam, Philippines cũng đang triển khai việctiếp cận xe bus điện như một giải pháp kinh tế trọng tâm. Chương trình “Iwas-Taas Pamasahe E-Transport Solution” do các tập đoàn tư nhân dẫn đầu đang triển khai các dòng xe bus điện lắp ráp trong nước nhằm đối phó với sự biến động của giá nhiên liệu toàn cầu.

Bộ Năng lượng Philippines đánh giá đây là bước đi chiến lược để giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu và tạo ra mô hình chi phí có thể dự báo cho các nhà vận hành, từ đó ổn định giá vé cho người dân.

Bộ trưởng Sharon Garin nhấn mạnh rằng chương trình xe buýt điện phù hợp với chiến lược dài hạn của chính phủ nhằm phát triển một hệ thống giao thông bền vững và sạch hơn.

“Thông qua sự hợp tác công – tư chặt chẽ, chúng tôi đang biến việc di chuyển với chi phí hợp lý và đáng tin cậy trở thành hiện thực cho mọi người dân Philippines”, Bộ trưởng Garin cho hay.

Tính đến cuối năm 2025, số lượng xe điện tại Phillippines đã tăng gấp 2,5 lần so với năm trước, đạt hơn 60.000 xe, nhờ mức giá sạc điện ổn định hơn nhiều so với giá xăng dầu.

Dù không “ồn ào” như làn sóng chuyển đổi xe điện dùng cho mục đích cá nhân, việc điện hóa các phương tiện vận tải quy mô lớn có thể mới là dấu hiệu báo hiệu sự kết thúc của dòng phương tiện công cộng chạy bằng xăng và dầu diesel trên toàn cầu.

Việt Nam tăng tốc trên hành trình chuyển đổi xe buýt điện

Việt Nam không đứng ngoài xu thế chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông công cộng của thế giới. Mới ngày 18/4 vừa qua, Thủ đô Hà Nội thông báo về việc chuyển đổi 53 xe buýt điện trên 3 tuyến. Vào đầu tháng, 56 xe buýt điện cũng đã được triển khai trên 3 tuyến khác. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số xe buýt điện, năng lượng xanh toàn mạng ở Hà Nội đã lên tới 699 xe.

Việc chuyển đổi lượng lớn xe buýt điện ở Hà nội là một phần trong quyết tâm chuyển đổi sang giao thông xanh của Việt Nam.Trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT nhằm thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy phương tiện giao thông điện.

Theo đó, Việt Nam đặt mục mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu 50% phương tiện giao thông công cộng tại các đô thị chuyển sang sử dụng điện. Riêng tại Hà Nội và TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xe bus mới sử dụng năng lượng sạch và thúc đẩy chuyển đổi taxi sang xe điện nhằm giảm ô nhiễm. Đây không chỉ là bước đi nhằm giảm phát thải khí nhà kính mà còn là giải pháp căn cơ để cải thiện chất lượng môi trường đô thị và hướng tới phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa lộ trình này, Bộ Công Thương đang tập trung vào việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho trạm sạc xe điện, bao gồm cả các yêu cầu khắt khe về an toàn và hiệu suất năng lượng. Với những chuyển động tích cực từ chính sách đến thực tiễn, việc chuyển đổi giao thông xanh, đặc biệt là đẩy mạnh sử dụng xe bus điện, sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đưa bộ mặt đô thị Việt Nam hướng tới tương lai xanh, sạch và bền vững.

Không chỉ nhận được sự hậu thuẫn từ các chủ trương và chính sách của Nhà nước, tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam còn sở hữu một lợi thế to lớn: sự hiện diện của VinFast - thương hiệu tiên phong sản xuất xe buýt điện “Made in Vietnam”. Được nhà sản xuất mô tả là sản phẩm ra đời với tôn chỉ “Phụng sự từ trái tim" của VinFast, VinBus không chỉ mang đến trải nghiệm di chuyển tuyệt vời mà còn hứa hẹn thay đổi thói quen đi lại của người dân, đặc biệt là ở các thành phố lớn.

Với thiết kế màu xanh lá đặc trưng, những chiếc xe buýt điện mang thương hiệu VinFast hướng tới việc giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi. Xe được trang bị khối pin 281 kWh, cho phép di chuyển 220 - 260 km/lần sạc và sạc đầy siêu tốc chỉ trong 2 giờ. Không gian xe rộng rãi với sức chứa tối đa 67 hành khách.

Được chế tạo tại nhà máy ở Hải Phòng, dòng xe buýt điện thương hiệu Việt còn được trang bị những công nghệ thân thiện nhất với khách hàng. Xe trang bị hệ thống kiểm soát hành vi người lái, camera an ninh cùng chế độ tự động hạ thấp thân xe giúp người già, trẻ em và phụ nữ mang thai lên xuống dễ dàng. Bên cạnh đó, hành khách còn được tận hưởng hàng loạt tiện ích thời thượng như Wifi miễn phí, cổng sạc USB, bảng điện tử thông minh và hệ thống thanh toán đa phương thức linh hoạt (thẻ, ví điện tử, mã QR).

Chính nhờ những lợi thế đó, VinBus đang dần hiện diện trên nhiều tuyến xe buýt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn khác của Việt Nam. Việc nhiều doanh nghiệp đối tác lựa chọn VinBus không chỉ phản ánh sự ưu việt của dòng phương tiện này so với đối thủ mà còn khẳng định sản phẩm Made in Vietnam đang đóng góp ngày càng tích cực cho công cuộc chuyển đổi xanh của người Việt, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống toàn dân.

Nguồn: Tổng hợp﻿