Nga cảnh báo Moldova

Theo Sao Đỏ | 22-04-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã đe dọa Moldova nếu phong tỏa vùng đất ly khai Transnistria.

Theo ông Shoigu, Moldova với sự "tham gia" của Ukraine đã thiết lập một "lệnh phong tỏa" khu vực và đang "làm trầm trọng thêm điều kiện sống" của người dân địa phương, tạo ra "các rào cản về thương mại, ngân hàng và vận tải".

"Đây là những hạn chế về tự do đi lại, thuế hải quan bất hợp pháp, tước đoạt quốc tịch tùy tiện... Thành thật mà nói, tình hình rất khó khăn. Các doanh nghiệp cấu thành hệ thống đang tê liệt hoặc hoạt động gián đoạn, nguồn năng lượng thì thiếu hụt trầm trọng", ông Shoigu nói.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói thêm: "Lời lẽ của giới lãnh đạo Moldova về khu vực Transnistria ngày càng giống với những tuyên bố của chính quyền Ukraine về Donbass sau năm 2014", và cảnh báo Moldova không nên leo thang căng thẳng, đồng thời đe dọa Nga sẽ can thiệp.

"Hiện có hơn 220.000 công dân Nga sinh sống tại Transnistria, những người có quyền lợi và an ninh đang bị đe dọa do những hành động của Ukraine và Moldova. Và nếu cần thiết, Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết và sử dụng mọi phương pháp có thể để bảo vệ họ", tuyên bố nói rõ.

Nga đã đưa quân vào Transnistria để "gìn giữ hòa bình", bất chấp việc chính quyền Moldova chưa từng đề nghị.

Ông Shoigu cũng cáo buộc Moldova đang cố gắng "đè bẹp" lực lượng đặc nhiệm Nga tại Transnistria. Ngày 17/4, chính quyền nước này đã tuyên bố đơn vị nói trên là "Những người không được hoan nghênh", trên thực tế hạn chế sự di chuyển của họ ra khỏi khu vực.

Theo ông Shoigu, bước đi này "khẳng định một cách rõ ràng ý định kiên quyết của Chisinau nhằm "làm leo thang tình hình hơn nữa".

Mới đây có thông tin cho rằng Nga có kế hoạch tạo ra một vùng đệm ở tỉnh Vinnytsia, ngăn cách với vùng lãnh thổ Transnistria không được công nhận. Tại đây, kể từ đầu những năm 1990, cụ thể là sau cuộc xung đột năm 1992, đã có sự hiện diện của Quân đội Nga.

Về mặt chính thức, lính Nga hoạt động như một "đội gìn giữ hòa bình" nhằm bảo vệ kho đạn dược từ thời Liên Xô, nhưng chính quyền Moldova coi sự hiện diện của họ là bất hợp pháp.

Theo đại sứ Ukraine tại Moldova, cái gọi là "Nhóm quân Nga độc lập" hiện bao gồm hơn 1.000 binh sĩ vũ trang. Một phần đáng kể nhân sự là cư dân địa phương mang hộ chiếu Nga, vì vậy trên thực tế không diễn ra việc luân chuyển quân đội từ lãnh thổ Nga.

Lực lượng này có tiềm lực quân sự hạn chế và chủ yếu thực hiện chức năng chính trị, đảm bảo ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Đồng thời, năm nay Moldova lần đầu tiên kể từ năm 2003, đã trình bày kế hoạch tái hòa nhập Transnistria, điều này khiến Nga cảm thấy tức giận.

Theo Moscow Times
Bán hàng chục tỷ m³ khí đốt cho nước láng giềng với giá thấp hơn 1/3 so với khách châu Âu trả, Nga nói đó là chuyện “khách quan” dù thu lời ít hơn

Theo Sao Đỏ

Mỹ chặn máy bay chở 500 triệu USD tiền mặt tới quốc gia láng giềng Iran

Mỹ chặn máy bay chở 500 triệu USD tiền mặt tới quốc gia láng giềng Iran Nổi bật

Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước quốc hội: Tôi không hứa cắt giảm lãi suất với ông Trump

Ứng viên Chủ tịch Fed Kevin Warsh điều trần trước quốc hội: Tôi không hứa cắt giảm lãi suất với ông Trump Nổi bật

Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

17:29 , 22/04/2026
Bồn cầu, mì chính cứu thế giới chip trong kỷ nguyên AI

Bồn cầu, mì chính cứu thế giới chip trong kỷ nguyên AI

17:00 , 22/04/2026
Hàng trăm tàu chiến của Hải quân Iran đủ sức 'xé tan' eo biển Hormuz

Hàng trăm tàu chiến của Hải quân Iran đủ sức 'xé tan' eo biển Hormuz

16:21 , 22/04/2026
Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm"

Hành tinh khác có thể sống được: Hé lộ từ "vành đai bồn tắm"

16:00 , 22/04/2026

