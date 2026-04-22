Iran nổ súng vào tàu container ở eo biển Hormuz

Theo Hải Hưng | 22-04-2026 - 17:29 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Iran mô tả vụ việc là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz"

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nổ súng vào một tàu container ở eo biển Hormuz khiến phương tiện hư hại, theo AP.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 55 phút ngày 22-4 (giờ địa phương).

Con tàu trúng hỏa lực của Iran khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz khiến nó bị hư hại.

"Không có thương vong sau vụ việc, cũng không gây ra tác động môi trường" – UKMTO nêu rõ.

UKMTO thêm rằng một xuồng vũ trang của Iran đã khai hỏa nhằm vào con tàu mà không hề phát tín hiệu cảnh báo trước.

Iran nổ súng ở eo biển Hormuz, tàu container trúng đạn - Ảnh 1.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz ngày 18-4. Ảnh: AP

Tuy nhiên, hãng tin Nour News của Iran cho biết IRGC chỉ nổ súng vào con tàu sau khi tàu này đã “phớt lờ các cảnh báo của lực lượng vũ trang Iran.”

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran mô tả vụ việc là hành động “thực thi hợp pháp quyền kiểm soát của Iran tại eo biển Hormuz.”

Vụ việc xảy ra đúng lúc căng thẳng trên biển tiếp tục leo thang, trong khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Iran với Mỹ dự kiến tổ chức tại Pakistan rốt cuộc không thể diễn ra như kế hoạch.

Vụ tấn công này cũng nối tiếp chuỗi động thái đối đầu giữa Mỹ và Iran trên biển trong những ngày gần đây. Cuối tuần trước, Mỹ đã nổ súng trước khi bắt giữ một tàu container của Iran.

Chưa hết, lực lượng Mỹ còn đổ bộ lên một tàu chở dầu có liên quan đến đến Iran tại Ấn Độ Dương.

Các nhà phân tích quan ngại rằng chuỗi diễn biến liên tiếp này đang khiến an ninh hàng hải quanh Iran và eo biển Hormuz thêm căng thẳng.

