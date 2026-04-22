Nga chuẩn bị mang "kỳ quan hạt nhân chủ lực" sang nước láng giềng: Viết tiếp đột phá 58 tỷ kWh điện sạch

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 20/4/2026, Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Nga (Rosatom) sẽ chuẩn bị khung pháp lý và ký kết hợp đồng xây dựng Tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Belarus (BelNPP) ngay trong năm 2026.

Thông tin này được Tổng Giám đốc Rosatom, ông Alexey Likhachev, thông báo với các nhà báo bên lề Triển lãm Công nghiệp Quốc tế Innoprom 2026.

Ảnh chụp Tổng Giám đốc Rosatom, ông Alexey Likhachev, năm 2023. Nguồn: Điện Kremlin

"Bước tiếp theo trong chương trình phát triển năng lượng hạt nhân trọng điểm này ở Belarus, theo quyết định của Tổng thống và Chính phủ Belarus, là Tổ máy số 3 thuộc BelNPP.

Phó Thủ tướng Belarus Viktor Karankevich và tôi hoàn toàn nhất trí về cấu hình công nghệ, về bản phác thảo của dự án. Tổ máy thứ 3 sẽ sử dụng công nghệ lò hạt nhân VVER-1200 Thế hệ III+ – công nghệ xuất khẩu chủ lực của Rosatom" - Người đứng đầu Rosatom cho biết.

Lò VVER-1200 (công suất 1200 Megawatt) là công nghệ hạt nhân xuất khẩu chủ lực của Nga. Ảnh: Rosatom

Tổ máy số 3 của BelNPP là công trình tiếp nối thành công của Tổ máy số 1 và số 2 (cũng thuộc BelNPP).

Trong 5 năm đi vào hoạt động (từ 2021 đến nay), 2 tổ máy với tổng công suất 2.400 Megawatt này đã sản xuất hơn 58 tỷ kWh điện sạch. Thành công đột phá này đã giúp thay thế khoảng 16 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên; đồng thời mang lại lợi ích to lớn về môi trường - giảm tổng hơn 30 triệu tấn khí thải nhà kính vào khí quyển.

Nga chuẩn bị xây dựng Tổ máy số 3 tại BelNPP của Belarus. Ảnh: Natalia Fedosenko/TASS

Cuối tháng 12/2025, Bộ trưởng Năng lượng của nước này, Denis Moroz, đã tuyên bố rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành để đưa Tổ máy số 3 của BelNPP đi vào hoạt động năm 2035-2038.

BeINPP - Công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Belarus

Nhà máy điện hạt nhân Belarus (BelNPP) là một dự án trọng điểm của Belarus trong lĩnh vực năng lượng. Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử của Belarus - quốc gia có chung đường biên giới trải dài 1.239 km với Nga.

BelNPP được xây dựng gần Ostrovets thuộc vùng Grodno theo thiết kế tiêu chuẩn AES-2006 (một nhà máy điện hạt nhân tiên tiến thuộc thiết kế VVER-1200) của Nga. Tập đoàn Atomstroyexport (thuộc Tập đoàn Rosatom) là nhà thầu chính.

Thiết kế VVER-1200 cung cấp tỷ lệ sử dụng công suất khoảng 90%, vượt trội so với các thế hệ lò phản ứng trước đó.

Nhà máy điện hạt nhân Belarus là công trình điện hạt nhân đầu tiên trong lịch sử Belarus. Ảnh: Belaes.by

TASS thông tin ngày 20/4, Tổ máy số 1 của BelNPP được kết nối với hệ thống năng lượng thống nhất vào ngày 3/11/2020 và bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 6/2021. Tổ máy số 2 được kết nối với hệ thống năng lượng thống nhất của nước này vào tháng 5/2023 và bắt đầu hoạt động thương mại vào ngày 1/11 cùng năm.

Cổng thông tin của Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Belarus tháng 4/2026 cho biết, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân BelNPP đã trở thành một dự án trọng điểm đối với ngành công nghiệp và là dự án lớn nhất trong lịch sử quan hệ Belarus-Nga.

Nhà máy điện hạt nhân này không chỉ tăng cường sự độc lập về năng lượng của đất nước mà còn củng cố tiềm năng công nghệ và sản xuất trong các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, công nghiệp, xây dựng, y tế, khoa học và giáo dục.

“Về cơ bản, toàn bộ một ngành công nghiệp đã được hình thành: Nhân lực đã được đào tạo, cơ sở hạ tầng cần thiết đã được xây dựng và các năng lực mới đã được nắm vững, không chỉ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân mà còn cả các ngành công nghiệp liên quan. Ngày nay, các trường khoa học và kỹ thuật, cũng như các tổ chức thiết kế, quy hoạch và xây dựng của chúng ta đều sở hữu kinh nghiệm và chuyên môn được đánh giá cao cả trong nước và quốc tế” - Phó Thủ tướng Belarus, ông Viktor Karankevich, cho biết hồi tháng 4/2026.