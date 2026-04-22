Chiến tranh với Iran gây ra nạn trộm cắp xăng dầu tràn lan

Một trạm bán xăng ở Anh.

Do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã gây ra sự tăng vọt giá dầu và khí đốt trên toàn cầu, theo các báo cáo truyền thông và các tổ chức giám sát ngành.

Cuộc khủng hoảng chủ yếu bắt nguồn từ việc đóng cửa eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng xử lý khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ của thế giới.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh - mặc dù các cuộc tấn công hiện đã tạm dừng như một phần của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Theo Câu lạc bộ Ô tô Hoàng gia, giá xăng ở Anh đã tăng vọt lên trung bình hơn 1,58 bảng Anh (2,14 USD)/lít, tăng từ mức 1,33 bảng Anh trước chiến tranh.

Giá cả tăng cao đã dẫn đến sự gia tăng 27% các vụ tài xế mua xăng bỏ chạy không trả tiền, theo số liệu từ tổ chức giám sát phòng chống tội phạm Forecourt Eye.

Một nghiên cứu của tổ chức này dựa trên dữ liệu từ khoảng 500 trạm xăng trên khắp nước Anh, Scotland và Wales, cho thấy hơn 6.500 lít nhiên liệu đã bị đánh cắp mỗi ngày trong tháng 3, tăng 15,7% so với tháng 2.

Nghiên cứu cũng cho biết, nếu dữ liệu này được ngoại suy trên toàn quốc, các trạm xăng sẽ thiệt hại khoảng 1,25 triệu bảng Anh (1,69 triệu USD) mỗi tuần.

“Với giá nhiên liệu hiện tại, việc các tài xế cố tình trốn trả tiền nhiên liệu đang gây thiệt hại cho ngành này hơn 100 triệu bảng mỗi năm”, Claire Nichol, Giám đốc điều hành Hiệp hội An ninh Dầu khí Anh nói với tờ The Sun.

Ông đồng thời nhắc nhở các nhà điều hành nên “cảnh giác hơn trong giờ cao điểm”.

Tình hình cũng tương tự ở bên kia Đại Tây Dương. Tính đến ngày 20/4, Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ước tính giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ là hơn 4 USD/gallon, và lên tới 6 USD ở California. Trước chiến tranh, mức trung bình của AAA là dưới 3 USD.

Mặc dù các nhà chức trách Mỹ chưa công bố số liệu tổng hợp về các vụ trộm xăng, tờ Washington Post đã đưa tin về những vụ việc này và lưu ý bọn trộm hiện đang sử dụng máy khoan để đục lỗ trên bình xăng xe và hút hết xăng ra - đôi khi chúng được đựng vào những vật dụng đơn giản như bình sữa.

Một cư dân ở Arizona đã phàn nàn, ông không chỉ bị mất hết xăng mà còn phải trả hóa đơn sửa chữa lên đến 3.000 USD.

Giá cả ở châu Âu cũng tăng vọt. Giới truyền thông đưa tin giá dầu diesel ở Đức đã tăng tới 40% kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Tại Pháp, giá năng lượng nói chung đã tăng gần 9% trong tháng 3. Cuộc khủng hoảng cũng dẫn đến doanh số bán xe điện tăng 51% trên khắp lục địa châu Âu.

Tại Australia, Rowan Lee, Giám đốc điều hành ACAPMA, cơ quan giám sát ngành nhiên liệu, cho biết, nạn trộm cắp nhiên liệu tại các trạm xăng đã tăng từ 8% đến 30% trên toàn quốc kể từ cuối tháng 2/2026.

Thêm vào đó, một nghiên cứu của Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm New South Wales ước tính, cứ mỗi 10 xu tăng giá xăng, sẽ có thêm tới 120 vụ gian lận tại các trạm xăng được báo cáo mỗi tháng chỉ riêng tại bang này.