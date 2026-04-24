Tử Cấm Thành xây từ triệu tấn gỗ tồn tại 600 năm không bị thiêu rụi: Phát minh của cổ nhân khiến hậu thế mãi thán phục

Dù được xây dựng từ hàng triệu mét khối gỗ dễ cháy, công trình này vẫn tồn tại kiêu hãnh qua hàng trăm vụ hỏa hoạn và sét đánh. Bí mật không hoàn toàn nằm ở sự may mắn, mà nằm ở một hệ thống phòng thủ đa tầng, từ phong thủy, vật liệu đến đội ngũ cứu hỏa chuyên trách mà ngay cả hậu thế cũng phải ngả mũ thán phục.

Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, lịch sử Tử Cấm Thành không hề bình yên. Theo ghi chép chính thống từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh, đã có hơn 50 vụ cháy lớn nhỏ xảy ra trong cung cấm.

Đáng chú ý nhất là giai đoạn đầu thời Minh, ba đại điện chính gồm Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa đã bị thiêu rụi chỉ chưa đầy một năm sau khi hoàn thành do sét đánh.

Kết cấu mộng gỗ đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa tuy giúp công trình chịu được những trận động đất dữ dội, nhưng lại là mồi ngon cho lửa. Một khi xà gồ bốc cháy, toàn bộ cấu trúc sẽ sụp đổ theo hiệu ứng domino khiến mọi nỗ lực cứu vãn trở nên vô vọng. Chính những bài học đau đớn này đã buộc các kiến trúc sư hoàng gia phải thiết lập một hệ thống phòng hỏa nghiêm ngặt bậc nhất.

Để giải quyết bài toán cấp nước tức thời cho diện tích rộng tới 720.000 mét vuông, các chuyên gia thời xưa đã thiết kế hai lớp phòng thủ nước vô cùng chiến lược. Đầu tiên là sông Kim Thủy, dòng sông uốn lượn khắp cung điện không chỉ đóng vai trò thẩm mỹ mà thực chất là một hồ chứa nước chữa cháy khổng lồ.

Con sông này đảm bảo bất cứ vị trí nào cũng có thể tiếp cận nguồn nước trong thời gian ngắn nhất. Ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt, quân lính vẫn phải khoét lỗ các hố băng để sẵn sàng lấy nước bất cứ lúc nào.

Lớp phòng thủ thứ hai chính là hệ thống "Môn Thủy Hũ", hay còn gọi là những vạc nước khổng lồ đặt ngay trước các cung điện. Rải rác khắp Tử Cấm Thành là 308 chiếc chum bằng đồng hoặc sắt mạ vàng, mỗi chiếc có sức chứa lên tới hơn 3.000 lít nước.

Điểm khiến hậu thế kinh ngạc nhất nằm ở cơ chế chống đóng băng vào mùa đông. Dưới mỗi chiếc vạc đều được thiết kế một bệ đá rỗng để đốt than bên dưới, giữ cho nước luôn ở trạng thái lỏng dù nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm. Đây chính là nguồn nước cứu mạng khi ngọn lửa mới bùng phát.

Người xưa không chỉ đợi lửa đến mới dập mà còn tìm cách ngăn chặn sự lan truyền thông qua quy hoạch kiến trúc thông minh. Giữa các cung điện bằng gỗ, người ta xây dựng các bức tường gạch cao, dày và không có cửa sổ, được gọi là tường chắn hỏa.

Nếu một cung điện bị cháy, bức tường này sẽ đóng vai trò là rào cản vật lý ngăn ngọn lửa lan sang các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, phần mái được lợp bằng ngói lưu ly tráng men không chỉ để khoe sắc vàng hoàng tộc mà còn giúp giảm khả năng bắt lửa từ các tàn lửa bay trong không trung.

Sự chuyên nghiệp hóa công tác phòng hỏa đạt đến đỉnh cao dưới thời vua Khang Hy và Ung Chính với việc thành lập đội cứu hỏa chuyên trách mang tên Jitong. Đây là đơn vị đầu tiên được huấn luyện bài bản về kỹ thuật dập lửa và cứu hộ theo kỷ luật nghiêm ngặt.

Đến thời Ung Chính, quân số của đơn vị này đã lên tới hơn 300 người. Đặc biệt, họ đã bắt đầu sử dụng một thiết bị cơ khí gọi là "thủy long", hay máy phun nước thủ công. Thiết bị này sử dụng áp lực tay quay để phun cột nước cao tới hơn 20 mét, cho phép binh lính dập lửa ở các phần mái cao nhất của điện Thái Hòa mà không cần tiếp cận trực tiếp ngọn lửa.

Ngày nay, dù Tử Cấm Thành đã được trang bị gần 100 trụ nước cao áp và hàng nghìn cảm biến hiện đại, nhưng triết lý "phòng hỏa hơn cứu hỏa" của tiền nhân vẫn là kim chỉ nam. Những quy định về cấm lửa tuyệt đối hay việc duy trì nguồn nước tại các vạc đồng vẫn được lực lượng phòng cháy hiện đại kế thừa.

Sự tồn tại vững chãi của Tử Cấm Thành sau 600 năm chính là minh chứng cho thấy đỉnh cao của công nghệ đôi khi không nằm ở máy móc, mà nằm ở sự thấu hiểu quy luật tự nhiên và tư duy thấu đáo của cổ nhân.

