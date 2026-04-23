Phát hiện đội tàu chở 1.500 container di chuyển thẳng đến Trung Quốc, nhà máy chạy 100% công suất, đón tin vui giữa căng thẳng Hormuz

Ấn Độ hiện là nhà sản xuất bông lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc phải phụ thuộc vào nhập khẩu khoảng 15% bông thô và 20% sợi để đáp ứng nhu cầu nội địa.

Khi chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn các tuyến hàng hải, nguồn cung bông từ các quốc gia khác đến Trung Quốc sụt giảm. Điều này khiến Ấn Độ trở thành điểm cung ứng gần và được ưu tiên hơn.

Bên cạnh nguồn cung bông nội địa thắt chặt, việc chậm trễ trong các chuyến hàng từ Mỹ và Brazil đã thúc đẩy đơn hàng nhập khẩu sợi của Trung Quốc tăng mạnh. Ngoài ra, đồng rupee của Ấn Độ mất giá khoảng 7% so với nhân dân tệ trong năm nay khiến sợi bông Ấn Độ trở nên rẻ hơn đối với người mua Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Ripple Patel của nhà máy sợi Fiotex tại bang Gujarat cho biết danh mục đơn hàng xuất khẩu đã tăng 40% trong những tháng gần đây. Nhà máy của ông hiện đang hoạt động với 100% công suất thay vì mức 90% như trước đây. Các đơn hàng đã được đặt kín cho đến tận tháng 6.

Nhiều trung tâm sản xuất tại Ấn Độ đang điêu đứng do thiếu hụt khí đốt thương mại và giá nguyên liệu đầu vào như nhựa hay phụ tùng công nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, các nhà máy kéo sợi lại tránh được tình trạng gián đoạn nhiên liệu nhờ sử dụng điện lưới hoặc điện mặt trời.

Ông Rahul Shah, đồng Chủ tịch Ủy ban Dệt may thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Gujarat, cho biết kể từ tháng 11, mỗi tháng có khoảng 1.500 container chở 30.000 tấn sợi bông hướng thẳng từ Ấn Độ đến Trung Quốc. Con số này cao gấp 5 lần so với mức trung bình 300 container trước đây.

Tác động của xung đột đối với nguồn cung polyester đã khiến sợi bông trở nên hấp dẫn hơn. Ông Shah dự báo nhiều nhà máy kéo sợi tại Gujarat sẽ tiếp tục xuất khẩu với khối lượng lớn như vậy xuyên suốt tháng 4 và tháng 5 để tận dụng nhu cầu tăng vọt từ Trung Quốc.

Theo Reuters