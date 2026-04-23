Nhà vật lý đoạt giải Nobel cảnh báo rủi ro tồn vong của nhân loại trong 35 năm tới: Xác suất 2% mỗi năm và phép tính đáng lo ngại

Theo Chi Chi | 23-04-2026 - 14:01 PM | Tài chính quốc tế

Vì sao thời gian của chúng ta lại có thể chỉ ngắn đến vậy?

David Gross, người từng đoạt giải Nobel Vật lý, gần đây đã lên tiếng về quỹ đạo hạt nhân của thế giới và đưa ra một cảnh báo đanh thép về tương lai của loài người. Trong cuộc trò chuyện với tờ "Live Science", ông cho biết nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục diễn ra, bao gồm cả các cuộc chiến tranh và xung đột, nhân loại có thể phải đối mặt với một thảm họa mang tính sinh tồn trong vòng khoảng 35 năm tới.

Gross, người đã chia sẻ giải Nobel Vật lý năm 2004 cho công trình giúp hoàn thiện Mô hình Chuẩn, cho biết hiện ông dành "một phần thời gian của mình để cố gắng nói với mọi người" rằng khả năng sống sót lâu dài thấp hơn nhiều so với suy nghĩ của hầu hết chúng ta.

Khi được hỏi liệu vật lý có đạt được một lý thuyết thống nhất về các lực cơ bản trong vòng 50 năm tới hay không, Gross đã phản hồi bằng một vấn đề lớn hơn: Liệu nhân loại có còn tồn tại để chứng kiến điều đó hay không.

"Hiện tại, tôi dành một phần thời gian của mình để cố gắng nói với mọi người rằng... cơ hội để bạn sống thêm 50 năm nữa là nhỏ," ông nói. "Do nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bạn chỉ còn khoảng 35 năm."

Tiếp đó, khi được hỏi liệu có phải con người sẽ tự đẩy mình đến chỗ diệt vong "trong khoảng 35 năm tới, sớm hoặc muộn một chút" hay không, ông đã phản hồi như sau:

"Đó là một ước tính sơ bộ. Ngay cả sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, [khi] chúng ta có các hiệp ước kiểm soát vũ khí chiến lược mà tất cả hiện đã biến mất, từng có những ước tính rằng có 1% khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân [mỗi năm]. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trong 30 năm qua, như bạn có thể thấy mỗi khi đọc báo," ông trả lời.

"Tôi cảm thấy đó không phải là một ước tính khắt khe, nhưng khả năng cao là 2%. Tức là tỷ lệ 1 trên 50 mỗi năm. Tuổi thọ kỳ vọng, trong trường hợp tỷ lệ là 2% [mỗi năm], là khoảng 35 năm."

Đề cập đến các xu hướng đang diễn ra, ông nói: "Mọi người đang bàn về việc sử dụng vũ khí hạt nhân; có một cuộc chiến lớn đang diễn ra ngay giữa lòng châu Âu; chúng ta đang ném bom Iran; Ấn Độ và Pakistan đã suýt soát bước vào chiến tranh."

Ông chỉ ra rằng không có hiệp ước nào được ký kết trong 10 năm qua. "Chúng ta đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang khủng khiếp. Chúng ta có ba siêu cường hạt nhân," ông nói.

"Hiện nay đã có chín cường quốc hạt nhân. Ngay cả con số ba cũng phức tạp hơn vô số lần so với hai. Các thỏa thuận, các chuẩn mực giữa các quốc gia đều đang sụp đổ. Vũ khí đang trở nên điên rồ hơn. Tự động hóa, và thậm chí có thể là AI, sẽ sớm nắm quyền kiểm soát những công cụ đó," ông cảnh báo.

Ông gợi ý rằng có những bước đi dễ dàng thực hiện đối với các quốc gia. "Ví dụ, hãy đối thoại với nhau," ông nói.

Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián?

Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián? Nổi bật

"Lấy cảm hứng" từ Iran ở Hormuz, bộ trưởng một nước Đông Nam Á đề xuất cùng 2 nước láng giềng thu phí tàu thuyền qua eo biển nhộn nhịp thứ hai thế giới

"Lấy cảm hứng" từ Iran ở Hormuz, bộ trưởng một nước Đông Nam Á đề xuất cùng 2 nước láng giềng thu phí tàu thuyền qua eo biển nhộn nhịp thứ hai thế giới Nổi bật

Tesla vừa làm 1 điều không tưởng, canh bạc tất tay chính thức bắt đầu!

Tesla vừa làm 1 điều không tưởng, canh bạc tất tay chính thức bắt đầu!

13:42 , 23/04/2026
Ăn cắp ý tưởng của người bán để sản xuất số lượng lớn giá rẻ: Góc khuất tại 1 sàn TMĐT đang khiến loạt tiểu thương bị 'nuốt chửng'

Ăn cắp ý tưởng của người bán để sản xuất số lượng lớn giá rẻ: Góc khuất tại 1 sàn TMĐT đang khiến loạt tiểu thương bị 'nuốt chửng'

13:21 , 23/04/2026
Bỏ tiền tỷ thuê luật sư tinh hoa, nhận về hồ sơ... do AI tự "bịa": Cú sốc chấn động ngành luật Mỹ

Bỏ tiền tỷ thuê luật sư tinh hoa, nhận về hồ sơ... do AI tự "bịa": Cú sốc chấn động ngành luật Mỹ

13:00 , 23/04/2026
VIDEO: Iran đem tên lửa đạn đạo tuần hành khắp phố

VIDEO: Iran đem tên lửa đạn đạo tuần hành khắp phố

12:34 , 23/04/2026

