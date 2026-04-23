Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián?

Đây là lần thứ ba trong﻿ tháng này và là lần thứ tư tính từ đầu cuộc chiến, những khoản đặt cược lớn với thời điểm chuẩn xác đến mức khó tin xuất hiện ngay trước các thông báo quan trọng.

Một giao dịch kết hợp vào tháng 3 có trị giá lên tới 500 triệu USD. Tính riêng trong tháng 4, tổng các khoản đặt cược giá dầu giảm tương tự nhau đã lên tới 2,1 tỷ USD.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy trong khoảng thời gian từ 19h54 phút đến 19h56 phút giờ GMT ngày 21/4, 4.260 lô lệnh bán đã được thực hiện trên thị trường dầu mỏ. Dựa trên giá dầu Brent tương lai tại thời điểm đó, các giao dịch này có tổng giá trị 430 triệu USD. Đến 20h10 phút giờ GMT, ông Trump chính thức tuyên bố sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn.

Thị trường dầu Brent thường chốt phiên vào lúc 18h30 phút giờ GMT. Điều này đồng nghĩa với việc các giao dịch nói trên diễn ra trong khung giờ sau khi chốt phiên. Đây vốn là thời điểm thanh khoản thị trường thường cực kỳ hạn chế.

Ban đầu các lệnh bán này không tác động nhiều đến giá, dầu chỉ giảm nhẹ từ mức 100,91 USD xuống 100,66 USD mỗi thùng. Tuy nhiên ngay sau thông báo của ông Trump, giá dầu Brent tương lai đã lao dốc xuống mức thấp nhất là 96,83 USD chỉ trong vòng 1 phút. Vào lúc 12h trưa ngày 22/4, giá dầu được giao dịch ở mức 99,2 USD/thùng.

Vào ngày 23/3, các nhà giao dịch ẩn danh cũng đã đặt cược 500 triệu USD vào việc giá dầu giảm chỉ 15 phút trước khi ông Trump tuyên bố hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Iran.

Tương tự vào ngày 7/4, các lệnh cược trị giá 950 triệu USD cũng xuất hiện vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần được công bố. Đến ngày 17/4, khoảng 760 triệu USD khác cũng đổ vào cửa giảm chỉ 20 phút trước khi Ngoại trưởng Iran thông báo mở cửa eo biển Hormuz cho tàu thương mại.

Một nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang điều tra loạt giao dịch dầu tương lai diễn ra ngay trước những thay đổi chính sách lớn của ông Trump liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Người phát ngôn của sàn giao dịch Intercontinental Exchange (ICE) đã từ chối đưa ra bình luận về sự việc này.

Theo Reuters