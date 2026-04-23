674 tỷ USD và 3 năm "đốt tiền" không hối tiếc: Tại sao Microsoft và Google không chịu dừng lại?

Cuộc đua vũ trang về chi tiêu cho AI giữa những thực thể kinh tế lớn nhất hành tinh hiện đã bước sang năm thứ ba, và dường như vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào.

Con số 410 tỷ USD và nỗi sợ "tụt hậu"

Theo tờ WSJ, khi Microsoft, Amazon, Meta Platforms và Alphabet (công ty mẹ của Google) đồng loạt công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý vào tuần tới, giới đầu tư hẳn sẽ “dán mắt” vào một mục duy nhất: Chi phí vốn (Capex).

Sự soi xét này là hoàn toàn có cơ sở. Trong năm vừa qua, "Bộ tứ quyền lực" này đã chi tổng cộng 410 tỷ USD cho đầu tư cơ bản – một con số kỉ lục, cao gần gấp ba lần so với mức chi tiêu của bốn ông lớn này vào năm 2022.

Sự xuất hiện của ChatGPT vào cuối năm 2022 đã kích ngòi cho một cuộc chạy đua công nghệ chưa từng có. Bốn trong số những doanh nghiệp có doanh thu và vốn hóa lớn nhất thế giới bỗng chốc rơi vào trạng thái hoảng loạn: Họ lo sợ rằng chỉ cần chậm chân một bước trong lĩnh vực AI cũng đồng nghĩa với việc sớm bị đào thải.

Nỗi sợ hãi đó vẫn đang là động cơ chính thúc đẩy thị trường. Cách đây ba tháng, cả Amazon, Meta và Alphabet đều đã tận dụng báo cáo quý để đưa ra dự báo về những bước nhảy vọt trong chi tiêu vốn năm nay.

Chi tiêu vốn theo năm dương lịch, bao gồm chi tiêu vốn và các hợp đồng thuê tài chính (Số liệu năm 2026 là dự báo)

"Ẩn số" Microsoft và ngưỡng 674 tỷ USD

Microsoft vẫn là một ẩn số thú vị. Do năm tài chính của gã khổng lồ phần mềm kết thúc vào tháng 6, họ thường không đưa ra dự báo theo năm dương lịch.

Tuy nhiên, theo ước tính từ Visible Alpha, các nhà phân tích Phố Wall vẫn kỳ vọng tổng chi tiêu vốn của Microsoft sẽ tăng mạnh 31% vào năm 2026.

Nếu dự báo này chính xác, tổng mức chi tiêu của bốn ông lớn trên có thể chạm ngưỡng 674 tỷ USD trong năm nay. Đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp tổng mức tăng trưởng chi tiêu kết hợp vượt quá con số 60%.

Thực tế, ngay cả những thực thể sở hữu "túi tiền không đáy" nhất thế giới cũng khó lòng duy trì mức chi tiêu chóng mặt này trong thời gian dài. Trừ khi AI bắt đầu chứng minh được khả năng thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận một cách thực chất.

Giám đốc điều hành Amazon, Andy Jassy

Chi tiếp hay dừng lại?

Cái khó nằm ở chỗ: Việc cắt giảm chi tiêu vào lúc này có thể bị coi là một lời thừa nhận yếu thế. Điều này càng trở nên nhạy cảm khi các "ngôi sao" tạo mẫu AI như OpenAI hay Anthropic đang ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đột biến trước thềm các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến vào cuối năm nay.

Áp lực đó khiến các “tượng đài" giới công nghệ gần như không có động lực để nhấn phanh chi tiêu.

Tuy nhiên, ngay cả khi mảng kinh doanh AI bắt đầu khởi sắc, các đại gia công nghệ vẫn phải đối mặt với những áp lực chi phí trong tương lai.

Chi tiêu vốn lớn đồng nghĩa với gánh nặng chi phí khấu hao khổng lồ về sau. Những khoản đầu tư đắt đỏ như chip của Nvidia thường được trích khấu hao toàn bộ trong khoảng thời gian 5 năm.

Đơn cử như trường hợp của Google, cái tên được coi là công ty dẫn đầu trong nhóm AI. Chi phí khấu hao của hãng dự kiến sẽ chiếm tới 35% thu nhập ròng vào năm 2028, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 17% trong 5 năm qua.

Rõ ràng, những con số chi tiêu này sẽ còn ám ảnh bảng cân đối kế toán của các ông lớn công nghệ trong một thời gian rất dài nữa.

*Nguồn: WSJ