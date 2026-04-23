Cắt giảm 20.000 chuyến bay để tiết kiệm 40.000 tấn nhiên liệu: Cơn khát nhiên liệu khiến bầu trời châu Âu chao đảo

Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa vừa thông báo cắt giảm 20.000 chuyến bay trong vòng 6 tháng tới nhằm tiết kiệm nhiên liệu bay. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chịu áp lực nặng nề trước tình trạng giá năng lượng tăng vọt và nguồn cung sụt giảm nghiêm trọng do xung đột tại Iran.

Vào thứ Ba, hãng hàng không này cho biết đã hoàn tất việc công bố danh sách các chuyến bay bị cắt giảm tính đến hết tháng 5. Tổng cộng, kế hoạch này dự kiến sẽ tiết kiệm được 40.000 tấn nhiên liệu bay từ nay cho đến cuối tháng 10. Lufthansa cũng khẳng định đã đảm bảo được nguồn cung nhiên liệu cho những tuần tới.

Các hãng hàng không trên khắp châu Âu liên tục cảnh báo rằng việc đóng cửa kéo dài eo biển Hormuz - huyết mạch hẹp nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam Iran và là lộ trình trọng yếu của các nguồn cung năng lượng - sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu và gián đoạn nghiêm trọng. Các hoạt động hàng không tại Trung Đông và châu Á vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề, buộc các hãng phải giảm chuyến và áp thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé.

Châu Âu hiện là khu vực tiêu thụ nhiên liệu bay lớn nhất được vận chuyển qua eo biển này, chiếm khoảng 41% tổng lượng nhiên liệu nhập khẩu của toàn vùng. Theo Chỉ số Giá Nhiên liệu bay Platts, giá nhiên liệu bay toàn cầu đã tăng hơn 70% kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2.

Tuần trước, ông Fatih Birol, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cảnh báo rằng châu Âu chỉ còn dự trữ nhiên liệu bay đủ dùng trong khoảng 6 tuần. Trước tình hình đó, các bộ trưởng giao thông châu Âu đã họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

Ông Apostolos Tzitzikostas, Ủy viên Giao thông vận tải châu Âu, cho biết các quan chức đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn cung thay thế, bao gồm cả từ Mỹ. “Nếu các vấn đề về nguồn cung thực sự phát sinh, các kho dự trữ khẩn cấp của chúng ta phải được sử dụng một cách hiệu quả nhất,” ông nhấn mạnh. Ủy ban Châu Âu sẽ ưu tiên nhiên liệu bay hàng đầu khi tăng cường điều phối phân phối nhiên liệu trên toàn châu lục.

Lufthansa cho biết sẽ hủy các chuyến bay chặng ngắn, tập trung vào các đường bay không có lãi từ Frankfurt và Munich, nhưng sẽ mở rộng mạng lưới từ các trung tâm khác như Zurich, Vienna và Brussels. Tuần trước, hãng cũng công bố các biện pháp tiết kiệm chi phí bằng cách cho ngừng hoạt động vĩnh viễn 27 máy bay đời cũ thuộc biên chế Lufthansa CityLine (hãng vận chuyển khu vực) và cắt giảm một số chuyến bay đường dài vào cuối mùa hè.

Nhiều hãng hàng không khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Ryanair - một hãng hàng không giá rẻ cho biết các nhà cung cấp chỉ có thể đảm bảo đủ nhiên liệu bay cho họ đến hết tháng 5. Trong khi đó, KLM - hãng hàng không Hà Lan dù tuyên bố chưa thiếu dầu hỏa nhưng vẫn quyết định cắt giảm 80 chuyến bay khứ hồi đi và đến Amsterdam để tiết kiệm chi phí.

Theo: The New York Times