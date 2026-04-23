Truyền thông phương Tây kinh ngạc khi chứng kiến video của Trung Quốc: Họ tiến bộ quá nhanh chóng

Hàng chục robot hình người đã vượt mặt các vận động viên người thật tại một sự kiện chạy bán marathon ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Cuộc đua đã thể hiện những cải tiến về tốc độ và khả năng điều hướng tự động so với các cuộc trình diễn trước đó.

Tốc độ nhanh không tưởng

Sự kiện được tổ chức tại khu E-Town của Bắc Kinh, với sự tham gia của các robot chạy cùng hơn 12.000 người tham gia trên các đường đua riêng biệt. Theo Reuters, một số robot đã hoàn thành quãng đường 21 km nhanh hơn cả những người về đích đầu tiên, với robot dẫn đầu hoàn thành chỉ trong hơn 50 phút.

Robot nhanh nhất được phát triển bởi Honor, một công ty công nghệ tách ra từ Huawei. Cỗ máy của họ đã đạt thời gian 50 phút 26 giây, vượt qua kỷ lục chạy bán marathon của con người do Jacob Kiplimo thiết lập gần đây. Các đội liên kết với Honor đã giành ba vị trí đầu tiên, với tất cả các robot dẫn đầu đều hoạt động tự động.

Kết quả năm nay đánh dấu sự cải thiện đáng kể so với cuộc đua đầu tiên, nơi nhiều robot không thể hoàn thành và phụ thuộc rất nhiều vào điều khiển từ xa. Ngược lại, gần một nửa số robot trong sự kiện mới nhất đã tự điều hướng đường đua, thích ứng với địa hình mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Các kỹ sư tham gia dự án lưu ý rằng những tiến bộ trong thiết kế cấu trúc và quản lý nhiệt đã góp phần cải thiện hiệu suất. Robot chiến thắng đã tích hợp các tính năng như tỷ lệ chân được kéo dài để mô phỏng cơ chế chạy của con người và hệ thống làm mát được cải tiến từ công nghệ điện thoại thông minh.

Mặc dù đã có những tiến bộ, các chuyên gia cảnh báo rằng những cuộc trình diễn như vậy vẫn chưa thể trực tiếp chuyển thành ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp. Mặc dù robot có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được kiểm soát hoặc lặp đi lặp lại, nhưng vẫn còn những thách thức trong các lĩnh vực như kỹ năng vận động tinh, nhận thức về môi trường và khả năng thích ứng trong môi trường làm việc phức tạp.

Trung Quốc đã và đang tích cực đầu tư vào phát triển robot, hỗ trợ nghiên cứu và triển khai thông qua các sáng kiến chính sách và chương trình tài trợ. Các cuộc trình diễn công khai như cuộc chạy marathon được xem là một cách để thể hiện khả năng công nghệ và thúc đẩy đổi mới.

Các nhà phân tích cho rằng sự kiện này phản ánh xu hướng rộng hơn trong lĩnh vực robot, nơi máy móc ngày càng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ vật lý năng động. Tuy nhiên, để đạt được hiệu suất ổn định trong các ứng dụng thực tế, cần phải có những tiến bộ hơn nữa cả về phần cứng và phần mềm.

Cuộc đua này là một minh chứng rõ ràng cho thấy robot hình người đang phát triển nhanh chóng như thế nào, ngay cả khi việc triển khai thực tế trên quy mô lớn vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Cuộc đua vị thế: Trung Quốc và tham vọng dẫn đầu toàn cầu

Sự kiện tại Bắc Kinh không đơn thuần là một cuộc thi thể thao, mà là màn phô diễn sức mạnh của một nền công nghiệp mới. Theo chiến lược phát triển, Trung Quốc đã đưa robot nhân hình vào danh sách "đường đua công nghiệp mới" trọng điểm. Việc hàng loạt các "ông lớn" như Honor, Unitree hay UBTech cùng xuất hiện trên đường chạy cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và tính sẵn sàng thương mại hóa.

Trong khi thế giới vẫn còn đang tranh cãi về tính ứng dụng của robot nhân hình, Bắc Kinh đã đưa chúng vào thực tế để thu thập dữ liệu vận động thực tế nhất. Việc robot vượt qua kỷ lục thế giới của con người là một cột mốc tâm lý quan trọng, xóa tan nghi ngờ về năng lực vận động của máy móc so với sinh học.

Sự tiến bộ phản ánh sự bùng nổ của hệ sinh thái robot tại đây. Đây là minh chứng cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho ngành robot nhân hình, biến "Embodied AI" thành động cơ tăng trưởng kinh tế mới.

Mặc dù các ứng dụng khả thi về mặt kinh tế của robot hình người phần lớn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng cuộc chạy bán marathon phô diễn sức mạnh thể chất của những cỗ máy này đã cho thấy tiềm năng của chúng trong việc định hình lại mọi thứ, từ những công việc nguy hiểm đến chiến đấu trên chiến trường.

Tuy nhiên, các công ty robot Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép người máy hình người đạt được hiệu quả làm việc tương đương với công nhân nhà máy.

Các chuyên gia cho rằng những kỹ năng được thể hiện trong cuộc chạy bán marathon, dù thú vị, không thể áp dụng rộng rãi vào việc thương mại hóa robot hình người trong môi trường công nghiệp, nơi mà sự khéo léo của đôi tay, khả năng nhận thức thực tế và năng lực vượt ra ngoài các nhiệm vụ nhỏ lẻ, lặp đi lặp lại là rất quan trọng.

Trung Quốc đang nỗ lực trở thành cường quốc toàn cầu trong ngành công nghiệp tiên tiến này và đã ban hành một loạt các chính sách từ trợ cấp đến các dự án cơ sở hạ tầng để nuôi dưỡng các doanh nghiệp địa phương.