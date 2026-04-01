Nga chính thức báo tin dữ tới nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới

Nga cho biết sẽ tạm ngừng vận chuyển dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba từ tháng tới.

“Từ ngày 1/5, dầu được vận chuyển từ Kazakhstan qua đường ống Druzhba đến Đức sẽ chuyển hướng sang các tuyến đường vận chuyển khác. Nguyên nhân là bởi năng lực kỹ thuật hiện tại”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói với báo giới tại Điện Kremlin hôm thứ Tư (22/4).

"Người Đức đã từ bỏ dầu mỏ của Nga", ông Novak nói về quyết định của Berline về việc giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Yerlan Akkenzhenov và Bộ Kinh tế Đức cho biết sẽ không có lượng dầu nào được vận chuyển qua đường ống Druzhba trong tháng tới. Đường ống này chạy qua lãnh thổ Nga. Một nhánh của đường ống chạy qua Ukraine đến Hungary, trong khi nhánh khác chạy qua Belarus và Ba Lan đến Đức.

Động thái này sẽ là một đòn giáng vào nhà máy lọc dầu PCK trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng trên toàn cầu ngày càng trầm trọng do cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran.

Nằm cách Berlin khoảng 100km về phía đông bắc, nhà máy lọc dầu PCK cung cấp gần như toàn bộ xăng và nhiên liệu sưởi ấm của Berlin. Cơ sở này cung cấp 90% xăng, dầu hỏa và nhiên liệu sưởi ấm cho thủ đô, sân bay và khu vực xung quanh của Đức, theo Financial Times.

Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Tháng 3, ﻿ ﻿Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định lùi thời điểm trình đề xuất pháp lý nhằm cấm vĩnh viễn việc nhập khẩu dầu Nga, thay vì công bố vào ngày 15-4 như dự kiến.

Một quan chức EU cho biết đề xuất này chưa bị hủy bỏ, mà chỉ bị trì hoãn do "những diễn biến địa chính trị hiện tại".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chao đảo vì cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), xung đột này đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử, khiến giá dầu thô tăng mạnh.

Theo Reuters﻿