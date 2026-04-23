Học sinh trường chuyên tham gia đường dây đưa người vượt biên trái phép, khi bị bắt trong tài khoản có hơn 770 triệu

Theo bản tin từ CCTV vào ngày 19 tháng 4 năm 2026, Công an thành phố Khâm Châu và Cục Hải cảnh tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã phối hợp triệt phá một vụ án tổ chức vượt biên trái phép đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này không chỉ gây rúng động bởi quy mô mà còn hé lộ một thực trạng đáng báo động khi các tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia đang chuyển hướng, biến trẻ vị thành niên thành mắt xích cốt cán trong các hoạt động phi pháp.

Hình ảnh trong bản tin do CCTV thực hiện lên sóng ngày 19/4 vừa qua

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nam sinh lớp 12 đang theo học tại một trường trung học trọng điểm ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Tại thời điểm bị bắt, cảnh sát phát hiện số dư trong ví điện tử WeChat của nam sinh này lên tới hơn 200.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 772 triệu đồng. Sự việc khiến cha mẹ nam sinh vô cùng bàng hoàng vì không thể ngờ con mình lại đứng sau một mạng lưới tội phạm phức tạp như vậy.

Theo lời khai từ các đối tượng liên quan, số tiền thưởng cho mỗi vụ lôi kéo thành công là cực kỳ lớn. Cá biệt có trường hợp nhận được tới 38.888 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng), chỉ cho một lượt môi giới thành công do nạn nhân bị lừa được đánh giá là nhanh nhẹn, sớm mang lại lợi nhuận cho tổ chức lừa đảo ở nước ngoài.

Đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi

Trong số các đối tượng bị bắt có cả nam sinh trung học

Cảnh sát cho biết, khoảng 40% trong số hơn 20 đối tượng môi giới bị bắt giữ là trẻ vị thành niên, chủ yếu từ 16 đến 18 tuổi. Các tập đoàn tội phạm quốc tế ưu tiên lựa chọn nhóm đối tượng này vì ba lý do chính:

- Sử dụng mạng xã hội thành thạo: Nhóm trẻ này rất giỏi trong việc tạo nội dung thu hút trên các nền tảng video ngắn như Douyin (TikTok bản Trung) để quảng bá về "việc nhẹ lương cao" hay "kiếm tiền nhanh trong một tuần".

- Dễ bị lôi kéo bằng lợi nhuận: Chỉ cần những món quà nhỏ, hồng bao hoặc đồ ăn vặt ban đầu, tội phạm có thể dễ dàng lấy lòng tin và biến các em thành công cụ làm việc cho chúng.

- Tính ẩn nấp cao: Học sinh thường ít bị nghi ngờ hơn người lớn, giúp đường dây hoạt động kín kẽ trong thời gian dài.

Kết thúc chuyên án, cơ quan chức năng đã triệt phá thành công 17 băng nhóm tội phạm liên quan đến các khâu tuyển dụng, vận chuyển, quyết toán tài chính và chỉ huy từ nước ngoài. Tổng cộng 68 nghi phạm đã bị bắt giữ, hai tuyến đường vượt biên đường biển chính tại Khâm Châu và Phòng Thành Cảng cũng bị cắt đứt hoàn toàn.

Hiện tại, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Khâm Châu đã mở phiên tòa xét xử các thành viên trong đường dây này và sẽ sớm tuyên án trong thời gian tới. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc giám sát hoạt động trên không gian mạng và các nguồn thu nhập bất thường của con cái.

Theo QQ, Lianhe Zaobao