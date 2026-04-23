Tesla vừa làm 1 điều không tưởng, canh bạc tất tay chính thức bắt đầu!

Tesla vừa khiến giới tài chính bất ngờ khi công bố dòng tiền tự do (free cash flow) đạt mức dương 1,4 tỷ USD trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1.

Trong quý này, nhà sản xuất ô tô điện ghi nhận doanh thu 22,4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng doanh thu từ mảng kinh doanh ô tô cũng tăng trưởng ở mức 16%. Tuy nhiên, mảng năng lượng, bao gồm việc bán pin lưu trữ cho hộ gia đình và công nghiệp, vốn là điểm sáng trong các báo cáo trước đó, lại ghi nhận mức sụt giảm 12%.

Thu nhập ròng của Tesla tăng 17% trong giai đoạn kết thúc vào ngày 31/3. Mặc dù trước đó các nhà phân tích đều đồng thuận rằng công ty có thể đối mặt với dòng tiền tự do âm lần đầu tiên sau hai năm, Tesla đã lội ngược dòng với con số 1,4 tỷ USD đầy ấn tượng.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Elon Musk, Tesla đã chi 2,5 tỷ USD cho chi phí đầu tư tài sản cố định (Capex) trong quý này. Khoản tiền này được dùng để mở rộng năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) và xây dựng các dây chuyền sản xuất mới, bao gồm cả dự án xe taxi tự lái Cybercab. Ngay sau báo cáo, cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.

Về doanh số, Tesla đã bán được 358.023 xe điện trên toàn cầu trong quý 1, tăng 6,3% so với năm trước. Dù có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, đây vẫn là quý có doanh số tệ thứ hai của hãng kể từ năm 2022.

Sự tăng trưởng chậm lại của lượng xe bàn giao diễn ra trong bối cảnh Tesla đang nỗ lực chuyển dịch trọng tâm kinh doanh: từ việc bán xe thuần túy sang tập trung vào xe tự lái và robot hình người - những mảng hiện vẫn chưa thương mại hóa rộng rãi. Gần đây, công ty đã ngừng sản xuất hai dòng xe sang là Model S và Model X, đồng thời tuyên bố sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt Cybercab trong tháng này.

Ngoài ra, Tesla dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao dòng xe đầu kéo chạy điện (Semi-truck) vào mùa hè này và đã hé lộ về một số mẫu xe mới, bao gồm phiên bản nâng cấp của siêu xe thể thao Roadster.

Song song với việc sản xuất, Tesla cũng đang mở rộng dịch vụ gọi xe Robotaxi. Vào thứ Bảy vừa qua, công ty cho biết đã bắt đầu cung cấp các chuyến đi tự lái hoàn toàn tại một số khu vực nhỏ ở Dallas và Houston (Texas), bên cạnh Austin - nơi dịch vụ này đã được triển khai từ tháng 1. Tại California, hãng cũng đang vận hành dịch vụ gọi xe có người lái giám sát thông qua phiên bản phần mềm tự lái có kiểm soát.

Kết quả kinh doanh quý 1 được giới chuyên gia đánh giá như một lời khẳng định đanh thép về khả năng tối ưu hóa vận hành của Elon Musk ngay cả trong giai đoạn chuyển giao đầy rủi ro. Việc duy trì dòng tiền tự do dương 1,4 tỷ USD, trái ngược hoàn toàn với dự báo tiêu cực của giới phân tích, cho thấy hãng vẫn giữ được bộ đệm tài chính cực kỳ vững chắc dù đang đổ hàng tỷ USD vào hạ tầng AI và dự án Cybercab.

Điểm đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng xe bán ra, mà ở sự thay đổi tư duy chiến lược. Tesla đang chấp nhận hy sinh doanh số ngắn hạn của các dòng xe cũ để dồn toàn lực vào xe tự lái và robot hình người. Con số tăng trưởng doanh thu 16% giữa bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang bão hòa và chịu áp lực từ giá dầu tăng (do xung đột Trung Đông) chứng minh Tesla vẫn giữ được sức hút mãnh liệt.

Tuy nhiên, đây là một canh bạc được ăn cả, ngã về không. Việc chuyển dịch từ một công ty sản xuất phần cứng sang một đế chế AI và dịch vụ tự lái (Robotaxi) đặt Tesla vào một vị thế mới: họ không còn cạnh tranh với các hãng xe truyền thống, mà đang cạnh tranh trực tiếp với các gã khổng lồ công nghệ. Áp lực biến Cybercab thành “con gà đẻ trứng vàng” trong tháng này chắc chắn sẽ là thử thách thực sự cho ngôi vương của Tesla.

Theo: WSJ