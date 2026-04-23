Khoảnh khắc kinh hoàng: Máy bay đâm vào cột điện rồi rơi xuống đất

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm gãy cột điện cao thế trước khi bị lật và rơi vào sáng thứ Hai (20/4) xuống bãi đậu xe của một cửa hàng phụ tùng ô tô ở Pacoima,Los Angeles (Mỹ), theo thông tin từ các quan chức.

Người phi công được xác định là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn. Vụ việc được báo cáo vào khoảng sau 11 giờ sáng tại khu vực số 10800 đường North San Fernando, gần sân bay Whiteman, Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết.

Phi công là người duy nhất có mặt trên máy bay và không có thương vong nào khác được ghi nhận.

Đoạn video tại hiện trường cho thấy một nhóm những người dân đã cùng nhau nhấc đống đổ nát của chiếc máy bay để cố gắng giải cứu phi công. Các đường dây điện cao thế đã bị đứt và rơi xuống khu vực gần đó tại đại lộ Ralston và đại lộ Van Nuys, theo LAFD.

Máy bay đâm vào cột điện rồi rơi xuống đất

Lực lượng cứu hỏa đã được nhìn thấy đang rải sỏi ứng phó vật liệu nguy hiểm lên khu vực nghi bị tràn nhiên liệu gần xác chiếc máy bay Cessna màu trắng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ. Một tuyên bố từ Liên minh Sân bay Whiteman cho biết chiếc máy bay này thuộc sở hữu của Vista Aviation, một đơn vị hoạt động tại sân bay. Phi công đã thuê chiếc máy bay này để sử dụng.

Sở Điện nước L.A. đã nỗ lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, trong khi Cảnh sát Los Angeles (LAPD) tiến hành sơ tán các doanh nghiệp và khu dân cư địa phương khi cần thiết để đảm bảo an toàn, các quan chức cứu hỏa cho biết.

Nguồn: CNN