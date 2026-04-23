Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoảnh khắc kinh hoàng: Máy bay đâm vào cột điện rồi rơi xuống đất

Theo Chi Chi | 23-04-2026 - 12:07 PM | Tài chính quốc tế

Người phi công được xác định là một người đàn ông khoảng 70 tuổi.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ đã đâm gãy cột điện cao thế trước khi bị lật và rơi vào sáng thứ Hai (20/4) xuống bãi đậu xe của một cửa hàng phụ tùng ô tô ở Pacoima,Los Angeles (Mỹ), theo thông tin từ các quan chức.

Người phi công được xác định là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn. Vụ việc được báo cáo vào khoảng sau 11 giờ sáng tại khu vực số 10800 đường North San Fernando, gần sân bay Whiteman, Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết.

Phi công là người duy nhất có mặt trên máy bay và không có thương vong nào khác được ghi nhận.

Đoạn video tại hiện trường cho thấy một nhóm những người dân đã cùng nhau nhấc đống đổ nát của chiếc máy bay để cố gắng giải cứu phi công. Các đường dây điện cao thế đã bị đứt và rơi xuống khu vực gần đó tại đại lộ Ralston và đại lộ Van Nuys, theo LAFD.

Lực lượng cứu hỏa đã được nhìn thấy đang rải sỏi ứng phó vật liệu nguy hiểm lên khu vực nghi bị tràn nhiên liệu gần xác chiếc máy bay Cessna màu trắng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ. Một tuyên bố từ Liên minh Sân bay Whiteman cho biết chiếc máy bay này thuộc sở hữu của Vista Aviation, một đơn vị hoạt động tại sân bay. Phi công đã thuê chiếc máy bay này để sử dụng.

Sở Điện nước L.A. đã nỗ lực để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện, trong khi Cảnh sát Los Angeles (LAPD) tiến hành sơ tán các doanh nghiệp và khu dân cư địa phương khi cần thiết để đảm bảo an toàn, các quan chức cứu hỏa cho biết.

Nguồn: CNN

Mỹ: Máy bay rơi xuống khu dân cư, hàng loạt ngôi nhà bốc cháy

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián?

"Lấy cảm hứng" từ Iran ở Hormuz, bộ trưởng một nước Đông Nam Á đề xuất cùng 2 nước láng giềng thu phí tàu thuyền qua eo biển nhộn nhịp thứ hai thế giới

Kết thúc kỷ nguyên Tim Cook: 15 năm lẫy lừng và dấu chấm hỏi AI trị giá hàng nghìn tỷ USD

11:48 , 23/04/2026
Tàu chiến 8 tỷ USD của Mỹ bất ngờ cháy khi đang nâng cấp

11:30 , 23/04/2026
Người mua iPhone chịu ảnh hưởng gì khi đế chế 3.000 tỷ USD đổi CEO?

11:02 , 23/04/2026
674 tỷ USD và 3 năm "đốt tiền" không hối tiếc: Tại sao Microsoft và Google không chịu dừng lại?

10:28 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên