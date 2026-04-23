Tàu chiến 8 tỷ USD của Mỹ bất ngờ cháy khi đang nâng cấp

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt.

3 thủy thủ đã bị thương sau khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Mỹ, khi con tàu đang neo tại xưởng đóng tàu HII Ingalls ở Pascagoula, bang Mississippi để tiến hành nâng cấp.

1 thủy thủ được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định, trong khi 2 người khác được điều trị tại chỗ sau sự cố ngày 19/4. Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân và mức độ thiệt hại, theo một người phát ngôn trao đổi với USNI.

USS Zumwalt chưa từng tham gia nhiệm vụ chiến đấu nào và thường được nhắc đến như một dự án quân sự có chi phí lớn. Con tàu đang trải qua quá trình hiện đại hóa nhằm thay đổi vai trò tác chiến.

Ban đầu, tàu được thiết kế với hai hệ thống pháo tiên tiến cỡ 155mm, nhưng do chi phí đạn dược quá cao, các khẩu pháo này đã bị loại bỏ. Thay vào đó, các tháp pháo được chuyển đổi thành bệ phóng tên lửa cỡ 221cm cho hệ thống Conventional Prompt Strike (CPS), với mục tiêu biến tàu thành nền tảng tấn công tầm xa trên biển.

Tuy nhiên, các tên lửa siêu vượt âm dự kiến trang bị cho tàu vẫn chưa hoàn thiện và triển khai. Theo National Defense, Hải quân Mỹ dự kiến bắt đầu thử nghiệm hệ thống CPS trên Zumwalt vào giai đoạn 2027-2028.

Chương trình tàu khu trục lớp Zumwalt tiêu tốn khoảng 24,5 tỷ USD cho 3 tàu, theo báo cáo năm 2018 của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO). Một số phương tiện truyền thông từng mô tả con tàu là dự án tiêu tốn tới 8 tỷ USD.

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đang chú ý đến một dự án lớn khác là tàu chiến lớp Trump, với chi phí ước tính hơn 17 tỷ USD cho mỗi chiếc, thậm chí có thể vượt 20 tỷ USD theo một số đánh giá.

Chương trình này được công bố hồi tháng 12/2025 với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump cùng các quan chức quốc phòng, trong tầm nhìn “Hạm đội Vàng” mới.