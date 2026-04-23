Người mua iPhone chịu ảnh hưởng gì khi đế chế 3.000 tỷ USD đổi CEO?

Theo tờ WSJ, tháng 9 tới đây, Apple sẽ chính thức bước vào một chương mới. Người kế nhiệm Tim Cook là John Ternus - một "phù thủy" về kỹ thuật phần cứng.

Dù chưa ai dám khẳng định chắc chắn về tương lai sắp tới, nhưng giới chuyên gia đã nhìn thấy một sự đồng thuận lớn: Apple đang kéo trọng tâm trở lại với những thiết bị vật lý.

Kẻ "nắm giữ" những món đồ trong túi bạn

Gia nhập Apple năm 2001 với tư cách là kỹ sư cơ khí trước khi thăng tiến vào đội ngũ lãnh đạo năm 2013, Ternus là người hiểu rõ "linh hồn" của từng chiếc ốc vít trên iPhone hay MacBook.

Trong bối cảnh phần mềm đang chiếm ưu thế trên thế giới, Apple vẫn duy trì vị thế bá chủ nhờ vào những thiết bị cầm tay. Bạn có thể dùng dịch vụ của Google, Meta hay Netflix, nhưng khả năng cao là bạn đang truy cập chúng thông qua một chiếc điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng của Apple.

Việc chọn một "ông trùm" phần cứng thay vì một "ngôi sao" phần mềm đầy lôi cuốn như Craig Federighi (người sở hữu phong thái lịch lãm và mái tóc trứ danh) là một bước đi đầy toan tính.

Trong một thế giới mà ai cũng có thể lập trình ra phần mềm chỉ trong vài phút, việc Apple củng cố vị thế là nhà sản xuất những món đồ vật lý đẳng cấp là điều hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, áp lực lên vai Ternus không chỉ là việc giữ cho "cỗ máy" iPhone hoạt động trơn tru.

Giống như Tim Cook, ông sẽ phải đối mặt với những biến động địa chính trị phức tạp đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu, các cuộc chiến pháp lý gay gắt và đặc biệt là bài toán: Phần cứng Apple sẽ đứng ở đâu trong tương lai bị thống trị bởi AI?

"Pháo đài" phần cứng trong cơn bão AI

Cuộc cách mạng AI tạo sinh đã thay đổi mọi ngõ ngách của đời sống chúng ta, nhưng Apple dường như đang chậm chân hơn các đối thủ. Các tính năng của Apple Intelligence vẫn còn ở mức khiêm tốn, trong khi Siri thông minh hơn thì vẫn lỗi hẹn.

Nhưng trong khi các công ty AI đang mải mê ganh đua lẫn nhau, Apple chọn cách nhân đôi sức mạnh vào thế mạnh cốt lõi: Phần cứng cao cấp. Trong thông cáo về việc bổ nhiệm Ternus, Apple đã khéo léo nhắc lại thành tựu gần đây của ông: chiếc MacBook Neo giá 599 USD.

Trong bối cảnh các đối thủ PC khốn đốn vì thiếu hụt chip nhớ, Apple đã tận dụng ưu thế về chuỗi cung ứng và "tái chế" chip iPhone cũ để tung ra một sản phẩm giá rẻ nhưng vẫn đầy sức hút. MacBook Neo thành công đến mức người dùng hiện phải chờ hàng tuần mới có thể cầm máy trên tay.

Ternus cũng tham gia phát triển dòng iPhone 17 mới được ra mắt. Tất nhiên, bức tranh không hoàn hảo tuyệt đối: iPhone Air không đạt kỳ vọng doanh số, và chiếc kính thực tế tăng cường Vision Pro vẫn chưa thực sự tạo nên cú hích bùng nổ cho công chúng.

Tương lai của Apple dưới thời Ternus sẽ là những ván bài lớn: iPhone màn hình gập, trung tâm điều khiển nhà thông minh và kính thông minh. Theo chuyên gia Ming-Chi Kuo, Ternus sẽ phải thể hiện tầm nhìn sản phẩm xuất chúng để tìm ra "động cơ tăng trưởng mới" khi sức nóng của iPhone bắt đầu hạ nhiệt.

Mac Mini sử dụng chip M4 do Apple phát triển trở nên phổ biến đến mức phục vụ việc chạy các mô hình AI, dẫn đến tình trạng khan hàng.

AI trong lòng bàn tay

Cơ hội lớn nhất của Ternus nằm ở một lĩnh vực mà chưa ai thực sự làm chủ: AI bảo mật ngay trên thiết bị.

Cấu trúc "bộ nhớ thống nhất" của chip Apple Silicon (tích hợp CPU, GPU và RAM trên một con chip duy nhất) giúp giảm độ trễ và tăng băng thông vượt trội. Đây chính là môi trường lý tưởng để chạy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ngay trên máy mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây.

Để củng cố chiến lược này, Johny Srouji, linh hồn của mảng chip Apple, sẽ trực tiếp giám sát toàn bộ kỹ thuật phần cứng.

Các chuyên gia nhận định việc giữ chân được Srouji có ý nghĩa quan trọng ngang bằng, thậm chí hơn cả việc bổ nhiệm Ternus. "Chip xử lý chính là vũ khí khác biệt lớn nhất của Apple hiện nay," chuyên gia Patrick Moorhead nhấn mạnh.

Thử thách lớn tiếp theo sẽ là phiên bản Siri "lột xác" vào cuối năm nay, thành quả từ sự hợp tác với Google. Nếu Apple có thể vận hành sự thông minh của Gemini ngay trên Mac hay iPhone mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối, đó sẽ là chiến thắng vang dội của Ternus.

Chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu để thấy những bước đi đầu tiên. Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào ngày 8/6 tới đây sẽ là nơi Apple phô diễn những thiết bị mới nhất của mình dưới thời một CEO mới.

*Nguồn: WSJ