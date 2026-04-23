Vừa mở van đường ống công suất hơn 9 triệu tấn dầu Nga đến châu Âu, Ukraine đón tin vui chưa từng có

Dòng dầu Nga qua nhánh đường ống Druzhba pipeline trên lãnh thổ Ukraine đã chính thức được khôi phục trong ngày 22/4 sau nhiều tháng gián đoạn.

Động thái này cũng mở đường để Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro (khoảng 105,8 tỷ USD) của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine.

Theo giới chức và doanh nghiệp năng lượng, việc nối lại dòng chảy dầu đã giúp tháo gỡ một trong những điểm nghẽn chính trị nhạy cảm nhất giữa Kiev và 2 quốc gia Trung Âu là Hungary và Slovakia.

Tập đoàn dầu khí MOL Group cho biết phía Ukraine đã thông báo việc bơm dầu Nga qua tuyến Druzhba đã được khôi phục.

Công ty cho hay: “MOL dự kiến sẽ đón những chuyến dầu thô đầu tiên sau khi tuyến đường ống trên lãnh thổ Ukraine hoạt động trở lại. Dòng chảy này sẽ đến Hungary và Slovakia chậm nhất vào 23/4.”

Hiện tại, đường ống đoạn có điểm đến là Slovakia đã hoạt động bình thường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận các chi tiết kỹ thuật đang được thảo luận giữa các doanh nghiệp liên quan. Theo ông, đây chủ yếu là vấn đề vận hành ở cấp độ doanh nghiệp hơn là quyết định chính trị trực tiếp từ Moscow.

Chỉ ít giờ sau khi dòng dầu được nối lại, các đại sứ EU tại Brussels đã thông qua khoản vay khổng lồ dành cho Ukraine. Dự kiến toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU sẽ chính thức phê duyệt quyết định này trong thời gian ngắn tới.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gọi đây là “tín hiệu đúng đắn trong hoàn cảnh hiện tại”, đồng thời nhấn mạnh áp lực lên Nga chỉ có hiệu quả khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cùng chính phủ Slovakia đã nhiều lần ngăn cản khoản vay này, cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn sửa chữa đường ống sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga làm hư hại hạ tầng tại miền Tây Ukraine hồi cuối tháng 1. Ngay sau đó, Kiev bác bỏ cáo buộc trên.

Đường ống Druzhba, là một trong những hệ thống dẫn dầu lớn nhất thế giới, dài khoảng 4.000 km, nối các mỏ dầu ở Nga với nhiều quốc gia châu Âu.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, hệ thống này từng vận chuyển hơn 60 triệu tấn dầu mỗi năm từ Nga sang châu Âu. Sau các lệnh trừng phạt của phương Tây, lưu lượng đã giảm mạnh nhưng nhánh phía nam của Druzhba vẫn đóng vai trò sống còn với Hungary, Slovakia và một phần CH Séc.

Theo dữ liệu năm 2025, Hungary nhận khoảng 4,35 triệu tấn dầu, Slovakia nhận khoảng 4,9 triệu tấn, nâng tổng lượng dầu vận chuyển qua nhánh đi qua Ukraine lên khoảng 9,25 triệu tấn/năm, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ nhưng vẫn rất quan trọng với khu vực Trung Âu.

Theo Reuters﻿