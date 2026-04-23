Một dự án ở Cuba 'đang trong tình trạng tuyệt vời': Điều gì khiến Việt Nam trở thành 'chìa khóa'?

Đài phát thanh CMHW (Cuba) mới đây đưa tin, dự án thí điểm nuôi tôm hùm thương phẩm do Cahamar - một công ty thuộc sở hữu nhà nước Cuba - tiến hành tại thị trấn Quemado de Güines thuộc tỉnh Villa Clara của nước này với sự hỗ trợ của Việt Nam đang cho thấy những kết quả đầy hứa hẹn.

Tôm hùm có trọng lượng trên nửa kg và tỷ lệ tử vong bằng không. Đó là những chỉ số hiện đang được Cahamar cho thấy tại Quemado de Güines, gần hai năm sau khi bắt đầu nuôi tôm hùm thương phẩm dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Việt Nam.

Trang trại nuôi trồng thủy sản nằm ở thị trấn Quemado de Güines, tỉnh Villa Clara, Cuba; hiện có sáu lồng nuôi. Ảnh: CMHW

Là một phần trong chương trình đưa tin đặc biệt về dự án nuôi trồng thủy sản quốc tế này, đài phát thanh CMHW đã có cuộc trò chuyện với ông Rufino Rodríguez Sarduy - người đứng đầu bộ phận vận hành nghề cá, phụ trách dự án thí điểm này của Cahamar. Ông Rodríguez Sarduy đã trình bày chi tiết những thành tựu tại các trang trại nuôi trồng thủy sản:

"Đến tháng 10, dự án nuôi trồng này, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Việt Nam, sẽ tròn hai năm hoạt động." Đến nay, chúng tôi duy trì tỷ lệ sống sót 100%; tức là, tỷ lệ tử vong bằng không. Tôm hùm của chúng tôi đang trong tình trạng tuyệt vời. Chúng tôi đã bán được 816 kg để xuất khẩu trong ba giai đoạn riêng biệt. Đây là sản phẩm chất lượng hàng đầu với trọng lượng trung bình 573 gram.”

Về tương lai của dự án nuôi trồng thủy sản này, ông Rodríguez Sarduy nhấn mạnh nỗ lực hợp tác với Việt Nam và nhu cầu mở rộng sản xuất.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đồng nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục cải thiện các chỉ số này và sau đó mở rộng năng lực để đạt đến quy mô hai mươi lồng nuôi nổi.” Chỉ bằng cách này, chúng tôi mới có thể đưa loại hải sản quý giá này ra thị trường quốc tế trên quy mô lớn, tận dụng danh tiếng tuyệt vời mà nó đã có về chất lượng”, ông Rodríguez Sarduy tuyên bố.

CMHW đưa tin, nuôi tôm hùm trong lồng đang được áp dụng rộng rãi tại ngư trường Cahamar. Đây là một lựa chọn phù hợp, vì nó không chỉ góp phần đa dạng hóa xuất khẩu mà còn tạo ra việc làm mới và củng cố nền kinh tế địa phương tại Cuba.

Lồng nuôi tôm hùm, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Việt Nam, tại Quemado de Güines, Villa Clara, Cuba. Ảnh: CMHW

Chuyên môn của Việt Nam là vô cùng cần thiết

Theo tờ Havana Times, dự án thí điểm này là một phần của giai đoạn 3 trong thỏa thuận được ký kết giữa Cuba và Việt Nam từ năm 2009 có tên gọi "Dự án Hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản Cuba", và một trong những mục đích của thỏa thuận này là phát triển các trang trại nuôi trồng những loài thủy sản chủ yếu, không chỉ tôm hùm.

Chuyên môn của các chuyên gia Việt Nam vô cùng cần thiết trong ngành thủy sản Cuba, vốn đang có sản lượng giảm mạnh trong những năm gần đây. Sản lượng tôm đạt 6.900 tấn vào năm 2019, nhưng đã giảm xuống chỉ còn 1.100 tấn vào năm 2024, giảm 84%. Đối với tôm hùm, sản lượng giảm 45% trong vòng 5 năm (từ 248,6 tấn năm 2019 xuống còn 136 tấn năm 2024). Số liệu năm 2025 chưa được công bố, nhưng dự kiến cũng không khả quan hơn.

Vụ hỏa hoạn hồi tháng 10 năm ngoái đã tàn phá Công ty Chế biến Thủy sản Công nghiệp ở thị trấn La Coloma thuộc tỉnh Pinar del Río là điềm báo cho điều này, bởi vì công ty này chịu trách nhiệm sản xuất 45% tôm hùm và 80% cá ngừ vằn của Cuba, cả hai đều là sản phẩm có giá trị cao trên thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Ước tính sơ bộ từ các nhà chức trách Cuba cho thấy cần khoảng 110 triệu peso (tương đương 200.000 USD) để khắc phục thiệt hại.

Bên cạnh đó, theo Havana Times, sự xuất hiện của các chuyên gia Việt Nam cũng mang lại kết quả tích cực trong các lĩnh vực sản xuất khác của Cuba, đặc biệt là lúa gạo. Công ty Agri VMA của Việt Nam là công ty nước ngoài đầu tiên được thuê đất tại đảo quốc này, cụ thể là 1.000 ha ở thị trấn Los Palacios thuộc tỉnh Pinar del Río, với ý định mở rộng lên 5.000 ha trong vòng ba năm. Trên diện tích đất này, họ đang canh tác một giống lúa năng suất cao hơn nhiều so với các đối tác Cuba, với năng suất vượt quá 7,2 tấn/ha, so với 2 hoặc 2,5 tấn/ha mà các nhà sản xuất trên đảo đạt được.