Bị chính quyền ở châu Âu đóng băng hơn 7 tỷ USD tài sản, tỷ phú Nga lập tức hành động

Tỷ phú Nga Roman Abramovich đã đệ đơn kiện chính quyền Jersey lên Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) vì cho rằng cuộc điều tra hình sự về các vấn đề tài chính của ông vi phạm nhân quyền.

Roman Abramovich là ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea FC. Tỷ phú này đang chịu lệnh trừng phạt của Anh vì cáo buộc có liên hệ với chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời đang bị điều tra tại Jersey về các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Jersey (hay Địa hạt Jersey) là Lãnh thổ Phụ thuộc vương quyền Anh (British Crown Dependency), nằm tại eo biển Manche gần bờ biển Pháp. Dù nằm dưới sự bảo hộ của Vương quốc Anh, Jersey có hệ thống tài chính, pháp luật, và quyền tự quyết riêng, không phải là một phần của Vương quốc Anh.

Trong đơn kiện gửi lên ECHR, các luật sư của Abramovich cho rằng việc Jersy đóng băng 5,3 tỷ bảng Anh (7,14 tỷ USD) tài sản của ông là “không công bằng và lạm dụng”.

Đại diện của ông Abramovich nói với tờ Times: “Cuộc điều tra này, kéo dài nhiều năm mà không có sự minh bạch hay bằng chứng đáng tin cậy, thể hiện rõ sự lạm dụng quyền lực của chính quyền Jersey và vi phạm các quyền cơ bản”.

“Các nhà chức trách đã che giấu thông tin quan trọng và phớt lờ các biện pháp bảo vệ thủ tục cơ bản, cho thấy đây không phải là một quy trình pháp lý hợp pháp mà là một quy trình bị chi phối bởi động cơ chính trị. Chúng tôi kỳ vọng Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ thừa nhận những thiếu sót này và đưa ra cùng một kết luận”.

Năm 2022, Anh và EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Abramovich, đóng băng tài sản của ông để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga với Ukraine, với lý do ông có quan hệ thân thiết với chính phủ Nga. Động thái này đã dẫn đến việc nhà tài phiệt Nga phải vội bán Chelsea cho một tập đoàn do doanh nhân người Mỹ Todd Boehly đứng đầu.

Tuy nhiên, số tiền 2,5 tỷ bảng Anh thu được từ việc bán tài sản vẫn bị kẹt trong một tài khoản ngân hàng ở Anh do bất đồng giữa 2 bên về việc sử dụng số tiền này. Anh muốn số tiền này được chuyển riêng cho Ukraine. Tuy nhiên, Abramovich cho biết ông muốn có nhiều quyền tự do hơn trong việc chi tiêu số tiền này.