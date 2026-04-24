Hãng giày thể thao nổi tiếng sa thải 1.400 người, nhân viên trên khắp châu Á bị ảnh hưởng

Nike vừa chính thức thông báo sẽ cắt giảm khoảng 1.400 vị trí trong khối vận hành, chủ yếu tập trung vào bộ phận công nghệ. Động thái này vừa được công bố, đánh dấu bước đi quyết liệt tiếp theo trong nỗ lực xoay chuyển tình thế của gã khổng lồ đồ thể thao.

Trong bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, ông Venkatesh Alagirisamy, Giám đốc Vận hành (COO) của Nike, cho biết ban lãnh đạo gần như đã hoàn tất việc tái cấu trúc doanh nghiệp theo kế hoạch phục hồi. Mục tiêu cốt lõi là hướng tới một bộ máy hoạt động với tốc độ cao hơn, tinh gọn hơn và chính xác hơn.

“Đây không phải là một hướng đi mới,” ông Alagirisamy khẳng định với đội ngũ nhân viên. “Mà là giai đoạn tiếp theo của lộ trình mà chúng ta đã triển khai.”

Nỗ lực tìm lại ánh hào quang

Nike, thương hiệu đồ thể thao lớn nhất thế giới, đang nỗ lực vực dậy sau những sai lầm chiến lược dẫn đến tình trạng sụt giảm doanh số kéo dài. Trước đó, hãng đã quá tập trung vào dòng sản phẩm thời trang dạo phố (lifestyle) mà lơ là mảng giày và trang phục thể thao chuyên dụng. Tân CEO Elliott Hill hiện đang nỗ lực đưa Nike trở lại “đường đua” thể thao thuần túy, đồng thời đẩy nhanh quy trình phát triển sản phẩm để tạo ra những đột phá mang tính cách mạng.

Hồi tháng Ba, Nike đã cảnh báo các nhà đầu tư về triển vọng doanh thu sụt giảm trong năm nay. Dù thị trường Bắc Mỹ có sự tăng trưởng nhưng vẫn không đủ bù đắp cho kết quả bết bát tại châu Á, nơi thương hiệu này đang chật vật để làm mới mình tại thị trường Trung Quốc. Các lãnh đạo cũng lo ngại rằng những biến động từ chiến sự tại Trung Đông và giá dầu leo thang sẽ tiếp tục gây áp lực lên hoạt động kinh doanh.

Cuộc thanh lọc quy mô lớn

Làn sóng tái cấu trúc này đã quét qua nhiều bộ phận, bao gồm cả trụ sở chính tại Beaverton, bang Oregon. Trước đó, Nike đã cắt giảm một lượng lớn nhân sự văn phòng vào năm ngoái và xóa sổ gần 800 vị trí tại các trung tâm phân phối vào tháng Giêng.

“Không ai mong muốn kịch bản sa thải xảy ra, nhưng để tái định vị lại công ty, chúng tôi buộc phải thực hiện những điều này,” CEO Elliott Hill chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay.

Ông Alagirisamy cho biết thêm, Nike đang định hình lại đội ngũ công nghệ, tập trung nhân sự tại trụ sở chính và trung tâm kỹ thuật ở Bengaluru, Ấn Độ. Đợt cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến nhân viên trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

Thậm chí, các nhà máy sản xuất Air - hệ thống đệm khí độc quyền làm nên tên tuổi của Nike - cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng. Đội ngũ phụ trách chuỗi cung ứng nguyên liệu thô cũng sẽ có sự thay đổi lớn khi được sáp nhập trực tiếp vào các nhóm sản xuất giày dép và trang phục.

Cải tổ toàn diện các thương hiệu con

Thương hiệu Converse, vốn đã chật vật tìm lại ánh hào quang suốt nhiều năm qua, cũng sẽ có sự điều chỉnh. Nike cho biết sẽ chuyển dịch một số nguồn lực kỹ thuật của Converse tới gần các nhà máy sản xuất hơn để tăng tính hỗ trợ và hiệu quả.

Theo COO Alagirisamy, những quyết định đau đớn này là cần thiết để tối ưu hóa chuỗi cung ứng, triển khai công nghệ nhanh hơn và thắt chặt mối quan hệ với các nhà cung cấp, từ đó tạo nền móng vững chắc cho sự trở lại của Nike.

Theo: The NY Times﻿