Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy mối quan hệ giữa hai nước: Tổng thống Hàn Quốc hé lộ chi tiết đặc biệt

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, chiều ngày 21/4, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong thời gian 21 - 24/4/2026.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, phát biểu tại buổi gặp mặt ăn trưa với kiều bào Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng thống Lee Jae Myung đã khẳng định "quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam thực sự đặc biệt", đồng thời bày tỏ ý định tiếp tục mở rộng giao lưu giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh "hai nước là đối tác thương mại top 3 của nhau, và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam."

Ông cho biết thêm: "Sau khi chính phủ chúng tôi ra mắt năm ngoái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc. Và lần này, tôi là khách mời cấp nhà nước đầu tiên sau khi ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới của Việt Nam được kiện toàn. Chỉ điều này thôi cũng đủ thấy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước."

Tổng thống Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh: "Năm 2022, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Hàn Quốc và Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trở thành đối tác cốt lõi hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Qua chuyến thăm lần này, tôi mong muốn phát triển quan hệ đó lên tầm hướng tới tương lai và chiến lược hơn."

Ông cũng cho biết: "Trong thời gian thăm, tôi sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như điện hạt nhân, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ", đồng thời nhấn mạnh "hai nước cũng có thể hợp tác ở mức độ cao trong các vấn đề toàn cầu như ổn định chuỗi cung ứng, tăng trưởng bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu."

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh, hai nước đã từng vượt qua đau thương của chiến tranh và đạt được sự phát triển ngày nay, hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình, đồng thời sâu sắc đồng cảm về tầm quan trọng của đối thoại và thỏa hiệp.

Ông nói thêm: "Nghe nói trong truyện cổ tích Việt Nam có một câu chuyện (Tấm Cám) rất giống 'Kongji Patji' của chúng ta. Hai nước cùng thuộc vùng văn hóa Nho giáo nên có sự gắn kết tình cảm sâu sắc."

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc nhắc đến việc huấn luyện viên Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, và nói: "Người dân Việt Nam cũng yêu bóng đá cuồng nhiệt như người dân Hàn Quốc."

Được biết, vào buổi chiều cùng ngày, ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng chứng kiến lễ trao 12 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các bộ, ngành hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.