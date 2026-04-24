Chiến sự Trung Đông: Một sản phẩm "nhạy cảm" có thể tăng giá sốc, nhà cung cấp lớn nhất TG đã cảnh báo

| 24-04-2026 - 10:50 AM | Tài chính quốc tế

Đây là góc tiếp cận mới do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông.

Nguy cơ thiếu hụt bao cao su trên thị trường thế giới đang được nhắc đến nghiêm túc sau khi Karex Bhd, doanh nghiệp Malaysia được Reuters mô tả là nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới, cảnh báo sẽ tăng giá bán thêm 20% đến 30%, thậm chí có thể cao hơn nếu gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài vì chiến sự liên quan Iran. Reuters cho biết thông tin này được chính giám đốc điều hành Goh Miah Kiat đưa ra trong cuộc phỏng vấn ngày 21/4.

Theo Reuters, Karex hiện cung ứng hơn 5 tỷ bao cao su mỗi năm cho các thương hiệu lớn như Durex và Trojan, đồng thời cung cấp cho các hệ thống y tế công và các chương trình viện trợ của Liên Hợp Quốc. Điều đó có nghĩa là bất kỳ cú sốc nào xảy ra với Karex không chỉ là vấn đề của một doanh nghiệp, mà có thể lan ra toàn bộ chuỗi cung ứng sức khỏe sinh sản toàn cầu.

Nguyên nhân mà doanh nghiệp này nêu ra không phải là thiếu cao su thiên nhiên đơn thuần, mà là áp lực đồng thời từ nhiều đầu vào hóa dầu. Reuters cho biết chi phí các vật liệu như cao su tổng hợp, nitrile, chất bôi trơn và vật liệu bao bì đều tăng mạnh vì dòng cung ứng hóa dầu từ Trung Đông bị xáo trộn. Đây là điểm quan trọng, bởi bao cao su hiện đại không chỉ phụ thuộc vào latex mà còn phụ thuộc vào nhiều hóa chất, chất bôi trơn, màng bọc và vật liệu đóng gói có nguồn gốc từ công nghiệp dầu khí.

Rủi ro không dừng ở chi phí nguyên liệu. Reuters dẫn lời CEO Karex cho biết thời gian vận chuyển hàng sang châu Âu và Mỹ hiện đã kéo dài gần gấp đôi, có lô hàng mất tới khoảng ba tháng mới tới nơi. Khi chi phí logistics tăng và giao hàng chậm, khách mua có xu hướng nâng tồn kho phòng ngừa, từ đó lại càng làm căng thêm nguồn cung ngắn hạn.

Một yếu tố khác làm thị trường thêm nhạy cảm là nhu cầu. Karex ghi nhận nhu cầu gia tăng, trong bối cảnh tồn kho của nhiều khách hàng đã thấp hơn bình thường. Cùng lúc, nguồn cung cho các chương trình y tế công cộng còn chịu sức ép từ việc viện trợ nước ngoài bị thu hẹp, nhất là sau thay đổi trong dòng hỗ trợ của Mỹ cho các chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Karex vẫn đang mở rộng năng lực sản xuất. Báo cáo thường niên 2025 cho thấy công ty tiếp tục đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất, trong đó có sáu dây chuyền dành cho bao cao su tổng hợp đã được lắp đặt đến cuối niên độ tài chính 2025. Tuy nhiên, việc mở rộng công suất không có nghĩa là rủi ro chi phí và logistics biến mất, nhất là khi cú sốc hiện nay đến từ toàn bộ chuỗi cung ứng hóa dầu và vận tải quốc tế.

Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC

Buồn của Nga: Thương mại với 3 nước láng giềng bất ngờ sụt hơn 90%, chứng kiến 'cuộc ly hôn kinh tế' căng thẳng chưa từng có

Đột kích 50 xưởng sản xuất thuộc 1 hệ sinh thái, công an tịch thu 14.000 thùng gia vị, xì dầu, bột nêm giả, chứa chất cấm

Rơi máy bay chở tiền, người dân tràn vào hiện trường lấy đi hàng triệu USD

10:30 , 24/04/2026
Phần lớn nhân lực công nghệ sẽ bị thay thế bởi AI: Quan điểm của Mark Zuckerberg khiến Meta sa thải 8.000 lao động, chuyển sang chi 70 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu

10:00 , 24/04/2026
Nghỉ làm điện thoại, Nokia hồi sinh từ đống tro tàn

09:38 , 24/04/2026
Cách biên giới Nga-Trung 40km: Lộ diện "quân bài tẩy" của Kremlin khi Iran-Mỹ giáng đòn rung chuyển toàn cầu

08:38 , 24/04/2026

