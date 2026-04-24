Phần lớn nhân lực công nghệ sẽ bị thay thế bởi AI: Quan điểm của Mark Zuckerberg khiến Meta sa thải 8.000 lao động, chuyển sang chi 70 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu

Trong nỗ lực không để bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), tập đoàn Meta vừa công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 8.000 nhân viên, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu. Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy Mark Zuckerberg sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giành lấy vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Quyết định này được đưa ra thông qua một bản ghi nhớ nội bộ vào ngày thứ Năm vừa qua. Theo đó, không chỉ dừng lại ở việc sa thải 8.000 người, công ty mẹ của Facebook còn có kế hoạch đóng cửa thêm 6.000 vị trí đang tuyển dụng.

Tính đến cuối năm 2025, Meta đang sở hữu đội ngũ nhân sự khổng lồ với hơn 78.000 người. Việc tinh giản bộ máy diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ mạng xã hội đang phải đổ hàng tỷ USD vào việc phát triển hạ tầng và mô hình AI tiên tiến.

Bà Janelle Gale, Giám đốc nhân sự của Meta, đã thẳng thắn chia sẻ trong bản ghi nhớ gửi nhân viên rằng đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm giúp công ty vận hành hiệu quả hơn.

Theo bà, mục tiêu chính là tạo ra nguồn lực tài chính để bù đắp cho các khoản đầu tư khổng lồ khác. Bà Gale thừa nhận đây không phải là một sự đánh đổi dễ dàng khi phải chia tay những người đã có những đóng góp ý nghĩa cho Meta trong suốt thời gian qua.

Thực tế, bước đi này phản ánh một tư duy mới của Mark Zuckerberg về cấu trúc của ngành công nghệ. Vị CEO này tin rằng trong tương lai không xa, phần lớn các công việc kỹ thuật, bao gồm cả việc viết mã phần mềm, sẽ được đảm nhận bởi các hệ thống hỗ trợ bằng AI. Do đó, việc duy trì một đội ngũ nhân sự thủ công quá lớn không còn là ưu tiên hàng đầu nếu so với việc sở hữu những "trợ lý mã hóa" thông minh.

Sự quyết liệt của Meta không phải là không có cơ sở khi họ đang phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm như OpenAI, Google và Anthropic. Dù đã có những bước tiến nhất định, Meta vẫn được đánh giá là đang ở thế bám đuổi trong việc phát triển các mô hình AI nền tảng. Để rút ngắn khoảng cách, Zuckerberg đã không ngần ngại chi hơn 70 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn và cơ sở hạ tầng phục vụ AI.

Đáng chú ý, trong cuộc họp với các nhà đầu tư vào tháng 1 vừa qua, lãnh đạo Meta tiết lộ kế hoạch chi tiêu cho năm nay có thể dao động từ 115 tỷ USD đến 135 tỷ USD. Con số này gần gấp đôi mức 72 tỷ USD của năm ngoái. Phần lớn ngân sách khổng lồ này sẽ được dành riêng cho mục tiêu phát triển AI. Zuckerberg kỳ vọng sẽ tạo ra một loại "siêu trí tuệ cá nhân" lồng ghép sâu vào đời sống hàng ngày của hàng tỷ người dùng thông qua các sản phẩm mạng xã hội.

Dù gây ra nhiều tranh cãi về mặt nhân sự, nhưng về mặt kinh tế, chiến lược tập trung vào AI của Meta đang mang lại những quả ngọt đầu tiên. Trong quý IV năm 2025, doanh thu của công ty đã tăng trưởng ấn tượng 24% so với cùng kỳ năm trước. Mark Zuckerberg tự tin khẳng định kết quả này có đóng góp trực tiếp từ AI nhờ khả năng cải thiện độ chính xác trong việc nhắm mục tiêu quảng cáo và tối ưu hóa hệ thống đề xuất nội dung cho người dùng.

"Tại Meta, chúng tôi có nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ và khả năng cung cấp công nghệ mới đến hàng tỷ người," Zuckerberg chia sẻ trong một video vào tháng 7 năm ngoái.

Có thể thấy, việc cắt giảm 10% nhân sự lần này không chỉ đơn thuần là bài toán tiết kiệm chi phí, mà là một bước lùi chiến thuật để Meta dồn toàn lực tiến công vào mặt trận AI, nơi mà Zuckerberg tin rằng kẻ thắng cuộc sẽ nắm giữ vận mệnh của toàn bộ ngành công nghệ trong nhiều thập kỷ tới.

*Nguồn: FT, WSJ