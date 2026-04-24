Lệnh khai hỏa 'lơ lửng': Mỹ tập hợp binh lực, Iran đối mặt kịch bản tồi tệ nhất?

Chính phủ Iran tại Tehran cho biết họ nhận được thông tin tình báo cho thấy Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ trong khi vẫn duy trì "thỏa thuận ngừng bắn tạm thời". Ba nhóm tác chiến tàu sân bay cùng hàng chục khu trục hạm của Mỹ cũng được nhìn thấy tập hợp gần Iran, sẵn sàng phát động tấn công khi được lệnh.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. (Ảnh: Rybar)

Quân đội Mỹ vào thế sẵn sàng

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã giới thiệu hình ảnh máy bay chiến đấu, tàu chiến và binh sĩ Mỹ. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper xuất hiện cùng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại cuộc họp báo cập nhật tình hình.

"Chúng tôi đang tái vũ trang, bổ sung trang bị và điều chỉnh các chiến thuật, kỹ thuật cũng như quy trình tác chiến", ông Cooper nhấn mạnh.

Đô đốc Cooper tiếp tục nói: "Không có quân đội nào trên thế giới có khả năng thích ứng như chúng tôi và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm ngay lúc này trong thời gian ngừng bắn".

Tương tự, tờ Financial Times và một số trang đưa tin Mỹ đang củng cố lực lượng ở vùng Vịnh trong thời gian ông Trump tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran .

Hiện tại, tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân USS George H.W. Bush cùng với 3 tàu khu trục trang bị tên lửa và khoảng 5.000 binh sĩ đang trên đường đến khu vực Trung Đông. Nhóm này sẽ tham gia cùng ít nhất 24 tàu chiến và hơn 50.000 binh sĩ đang có mặt trong khu vực, nơi Mỹ tập trung lực lượng lớn nhất kể từ cuộc chiến ở Iraq năm 2003.

Những báo cáo song song cũng cho thấy sự tăng cường lực lượng của Mỹ, bao gồm việc triển khai lữ đoàn thuộc Sư đoàn Dù số 82 với ước tính cho thấy lực lượng này có thể lên tới 10.000 binh sĩ.

Thủy thủ Mỹ trên tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. ở biển Ả Rập Xê-út. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/4, phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC, ông Trump cũng cho biết quân đội của ông tận dụng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Iran để bổ sung vũ khí và đạn dược, đồng thời cảnh báo họ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

"Chúng tôi có rất nhiều đạn dược, rất nhiều mọi thứ... chúng tôi đã sử dụng thời gian này để bổ sung và họ có lẽ cũng đã bổ sung một ít. Chúng tôi đã sẵn sàng. Quân đội đang rất háo hức được chiến đấu", ông Trump cho hay.

Từ những gì Mỹ đang thể hiện cho thấy Washington duy trì sự thận trọng cao độ đối với khả năng đáp trả bằng tên lửa của Iran ở Địa Trung Hải, che giấu các hoạt động của tàu sân bay Ford, triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và thậm chí chuyển hướng tàu sân bay Bush vòng qua châu Phi.

Quân đội Mỹ phong toả các cảng Iran.

Iran kiên quyết không mở lại eo biển Hormuz

Theo lệnh của ông Trump, Hải quân Mỹ đang cố gắng chặn tàu thuyền đi đến hoặc rời khỏi cảng của Iran nhằm gia tăng áp lực lên nền kinh tế Iran ngay cả khi không cần đến cuộc xung đột toàn diện.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Trump "hài lòng" với lệnh phong tỏa hải quân và "hiểu rằng Iran đang ở trong một vị thế rất yếu". Bà nhấn mạnh những thông tin về thời hạn 3 - 5 ngày để gia hạn lệnh ngừng bắn là “không đúng sự thật”.

Khi được hỏi cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, bà Leavitt tiết lộ điều đó tùy thuộc vào ông Trump, người sẽ "quyết định khi cảm thấy điều đó là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ và người dân Mỹ".

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, Mỹ đang gây ra những tổn thất kinh tế nghiêm trọng cho Iran. “Chúng tôi đang bóp nghẹt hoàn toàn nền kinh tế của họ thông qua lệnh phong tỏa này, họ đang mất 500 triệu USD/ngày. Đảo Kharg hoàn toàn quá tải, họ không thể vận chuyển dầu ra vào. Họ thậm chí không thể trả lương cho người dân của mình do đòn bẩy kinh tế mà Tổng thống Trump áp đặt lên họ”, bà Leavitt nói.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz chừng nào Mỹ còn tiếp tục phong tỏa cảng biển của nước này. Dù các cuộc đình công trong khu vực hầu hết đã chấm dứt kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu, nhưng áp lực xung quanh tuyến đường thương mại quan trọng này vẫn không hề giảm bớt, với việc cả hai bên đều sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình nhằm buộc bên kia phải nhượng bộ.

“Một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn chỉ có ý nghĩa nếu nó không bị vi phạm thông qua việc phong tỏa đường biển. Việc mở lại eo biển Hormuz là không thể thực hiện được trong bối cảnh vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người dẫn đầu phái đoàn Tehran trong vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad thông tin.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn, mà sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia.

Thậm chí, Cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mahdi Mohammadi tuyên bố việc ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn "không có ý nghĩa gì" và Tehran nên đáp trả bằng quân sự. Ông Mohammadi nhấn mạnh “bên thua cuộc không thể áp đặt điều kiện” và gọi việc Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran là “cuộc bao vây” không khác gì ném bom.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định Tehran hoàn toàn có thể cân nhắc các biện pháp đáp trả mang tính chính trị sau những diễn biến leo thang gần đây, trong đó có khả năng nhắm tới mục tiêu liên quan đến Mỹ và đồng minh. Thậm chí Iran có thể nối lại cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh - những cuộc tấn công này từng gây ra những thiệt hại kinh tế đáng kể trong thời gian qua.