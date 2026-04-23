Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích 3 xưởng sản xuất, cảnh sát phát hiện hơn 65.000 viên giảm cân chứa chất cấm, 43 kg nguyên liệu thô, tổng thu lợi bất chính tới 200 tỷ đồng

Thiên Di | 23-04-2026 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Sản phẩm được bán ra với giá gấp 70 lần chi phí sản xuất gốc, gây rúng động thị trường một thời tại quốc gia vốn có nhiều quy định nghiêm ngặt với thực phẩm chức năng.

Cảnh sát quận Phố Đông, Thượng Hải từng triệt phá thành công một đường dây sản xuất và kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm quy mô lớn. Vụ án gây rúng động dư luận Trung Quốc khi có sự tham gia của Guo Meimei. Cô là một "hot girl" mạng xã hội từng nổi tiếng với lối sống xa hoa và những scandal khoe siêu xe, đồ hiệu.

Theo điều tra, tổng số tiền liên quan đến vụ án này lên tới hơn 50 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 tỷ VNĐ). Nhóm đối tượng này đã thiết lập 3 cơ sở sản xuất và 24 điểm bán hàng trải dài tại các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và Sơn Đông.

Thủ đoạn của chúng là quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội về một loại viên nang giảm cân "thần kỳ" có thể giúp giảm tới 2kg mỗi ngày.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy thành phần chính trong các viên nang này là Sibutramine. Đây là một chất cực độc đã bị Trung Quốc cấm từ năm 2010 do gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như tăng huyết áp, suy tim và đột tử. Đáng chú ý, các thành viên trong đường dây đều biết rõ đây là chất cấm nhưng vẫn bất chấp vì lợi nhuận quá lớn.

Mỗi viên nang chỉ mất chưa đầy 1 nhân dân tệ (khoảng 3.800 VNĐ) để sản xuất nhưng lại được bán ra với giá 69 Nhân dân tệ (khoảng 266.000 VNĐ), tức gấp 70 lần chi phí gốc.

Trong đợt đột kích năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ 75 đối tượng, phát hiện hơn 65.000 viên nang độc hại, khoảng 34 kg nguyên liệu thô, 3 thiết bị sản xuất công nghiệp và hơn 20.000 bộ bao bì nhãn mác.

Vụ việc bắt đầu bị đưa vào tầm ngắm từ tháng 12 năm 2020, sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo từ người dùng mạng về tính an toàn của sản phẩm. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ số lượng sản phẩm đã bị tẩu tán ra thị trường trước đó.

Nguồn: China Daily

Phát hiện đội tàu chở 1.500 container di chuyển thẳng đến Trung Quốc, nhà máy chạy 100% công suất, đón tin vui giữa căng thẳng Hormuz

Thiên Di

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lại xuất hiện lệnh bán khống 430 triệu USD ngay trước tuyên bố của ông Trump, thị trường dầu mỏ rúng động với cú cược 2,1 tỷ USD: Tiên tri hay giao dịch nội gián?

"Lấy cảm hứng" từ Iran ở Hormuz, bộ trưởng một nước Đông Nam Á đề xuất cùng 2 nước láng giềng thu phí tàu thuyền qua eo biển nhộn nhịp thứ hai thế giới

"Vảy rồng" xuất hiện trong bức ảnh NASA chụp hành tinh khác

16:03 , 23/04/2026
Phát minh như khoa học viễn tưởng của Mỹ làm rung chuyển ngành vật liệu: Tự chữa lành tới 1.000 lần, tuổi thọ vài trăm năm, thách thức giới hạn công nghệ

15:38 , 23/04/2026
Phát hiện đội tàu chở 1.500 container di chuyển thẳng đến Trung Quốc, nhà máy chạy 100% công suất, đón tin vui giữa căng thẳng Hormuz

15:12 , 23/04/2026
Một dự án ở Cuba 'đang trong tình trạng tuyệt vời': Điều gì khiến Việt Nam trở thành 'chìa khóa'?

14:46 , 23/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên